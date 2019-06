Tras someterse a una prueba de ADN para determinar si hay vínculo filial con una mujer de 46 años, el actor contó cómo vive estos días de incertidumbre Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Finalmente, Raúl Taibo decidió romper el silencio y hablar sobre la aparición de una mujer de 46 años que dice ser hija suya. Claudia Zucco se sentó en el estudio de Intrusos para contar que, cuando tenía 30 años, su madre confirmó las habladurías familiares: que había mantenido una relación con el actor mientras trabajaba como empleada en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, y había quedado embarazada.

El actor, que no quiso hablar con el programa de América porque se sintió invadido en su privacidad, accedió a hablar con Rodrigo Lussich esta tarde, en Confrontados. "Acá me siento respetado, contenido y confortado", aseguró. "Fueron días en los que me sentí muy conmovido, muy conmocionado, muy tocado . Quería resolver esto de una manera privada y humana. No era que me estaba escondiendo. Me sorprendió la noticia y me puse en el lugar de esta señora, que durante tantos años creyó que yo era su padre. Hablé con ella en privado, le dije que se iba a saber la verdad, que se quedara tranquila, que estaba todo bien", arrancó Taibo.

"Yo no recuerdo nada de lo que dice su mamá que sucedió. Es improbable que yo hubiera tenido contacto con esa señora porque no conocía entonces a Solita ni sabia que tenia una abuela. Y además, no era de hacer mucho verso", indicó. "Si fue a los 18 o 19 años, estaba en pareja, enamoradísimo, y no andaba por afuera en nada de nada. Le dije todo esto pero también le comenté que me ponía en su lugar y que me parecía bien que busque su identidad, y por eso nos hicimos el ADN".

Según Taibo, durante el encuentro que tuvieron en el Hospital Posadas para hacerse la prueba de filiación, había quedado claro que iban a seguir el tema en forma privada y por eso se enojó cuando vio fotos de ellos dos juntos en el programa que conduce Jorge Rial, además de salir al aire de manera telefónica. Inmediatamente, él la llamó y le preguntó quién había dado esas fotos a la producción del ciclo. "En las respuestas empecé a notar una gran confusión, un desequilibrio y ya dejé de tener conversaciones con ella porque me di cuenta de que sigue convencida de que este asunto es así y cree en lo que le cuenta la madre. Estoy esperando los resultados, simplemente eso", aseveró.

"¿Qué pasa si el ADN da positivo?", preguntó Lussich. "Ni idea. Esa posibilidad no está en mi universo. No creo que sea mi hija porque no coinciden las fechas. No existe la posibilidad que relata sobre lo que sucedió en la casa de Solita, ni ese encuentro con su madre en un bar, ni mi desaparición. En esa época yo estaba perdidamente enamorado y jamás podría haber planeado irme a vivir a Tucumán con una mujer que estaba embarazada de mi. No existe la posibilidad de que sea mi hija. Mi recuerdo me dice que eso no pudo haber ocurrido. De hecho hasta Solita contó que no nos conocíamos todavía", respondió el protagonista de la obra Perfectos desconocidos.

Después de hacerse el examen de ADN, Zucco volvió a Misiones con su familia, a la espera de recibir en veinte días o un mes el resultado. "Me estoy volviendo a mi casa, para estar con mis hijos. Me siento en paz y feliz. Me encontré con una excelente persona, más allá de cual sea el resultado. Raúl me dijo que no se acuerda de nada, pero que accede a hacerse el ADN para que yo encuentre paz", señaló.