El rol determinante de Chris Martin en el fin de la amistad entre Gwyneth Paltrow y Madonna: “Es horrible”

Durante muchos años, Madonna y Gwyneth Paltrow protagonizaron una de las amistades más llamativas de la industria. La reina del pop y la protagonista de Grandes esperanzas, en apariencia antagónicas, se hicieron íntimas en los 90 a través de amigos en común cuando las dos vivían en Londres. Sin embargo, ese vínculo un día se rompió. ¿El motivo? Un incómodo momento del que también participó Chris Martin, el exmarido de la actriz.

Amigas inseparables

La vida cruzó a Madonna y a Paltrow en Londres. Un par de encuentros fueron suficientes para que encontraran varios puntos en común: el interés por la espiritualidad, por el cuidado del físico y por la práctica del yoga. También compartían personal trainer y hacían juntos la rutina de entrenamiento. Por la noche, captaron la atención de los flashes en eventos, premieres y actividades sociales.

Madonna y Paltrow juntas, en una gala de 2010 Grosby Group

“Todo lo que yo he pasado, ella lo pasó diez veces peor y diez veces más”, aseguró Paltrow sobre Madonna en 2006, según publicó Us Weekly. “Ella me da buenos consejos sobre cómo decir que no y cuidarme”, agregó.

Parecía que las dos rubias iban a compartir una amistad eterna, hasta que se dejaron de mostrar juntas. Si bien ninguna reveló el motivo de la distancia, en los medios se especuló sobre algunas diferencias personales entre ellas. Gwyneth sugirió en una entrevista que concedió en el 2010 que una amiga muy cercana se había “portado mal”, pero no dio nombres.

La revelación

Gwyneth Paltrow se habría alejado de su amiga por un comentario de Chris Martin (Fuente: ARCHIVO)

30 años después del fin de aquellos días felices, se supo el verdadero motivo por el que dos de las celebridades más destacadas de la industria del entretenimiento dejaron de hablar, y la encargada de revelarlo fue la escritora Amy Odell, autora de Gwyneth: The Biography, un libro sobre la fundadora de Goop.

“La relación llegó a un punto de ruptura cuando Madonna apareció en una isla donde Gwyneth y Martin estaban de vacaciones”, escribió Odell en el libro que saldrá a la venta el 29 de julio. El fragmento lo dio a conocer la revista People en un adelanto exclusivo. “Madonna parecía saber que Gwyneth estaría allí, lo que a Gwyneth le pareció extraño”, le dijo un amigo al escritor.

Según Odell, la intérprete de “La isla bonita” insistió en que la pareja, que estuvo casada de 2003 a 2016, se uniera a ella para cenar. Ya todos juntos en una mesa, Madonna supuestamente “se enfureció con su hija Lourdes”, lo que hizo que Paltrow y Martin se sintieran “disgustados por su comportamiento” y la situación que se generó en la mesa.

“Ya no puedo estar cerca de esta mujer”, le habría dicho el líder de Coldplay a su entonces esposa. “Es horrible”. Paltrow estuvo de acuerdo con su marido y en ese momento rompió su amistad con Madonna.

Paltrow con su mamá, Blythe Danner, y George Gizzard. La actriz creció rodeada de estrellas Getty Images

Además del motivo del distanciamiento entre la actriz y Madonna, People dio algunos indicios más de lo que cuenta Gwyneth: The Biography. El libro ofrece, según su propia descripción, una mirada única a la vida de “una de las celebridades más influyentes y polarizantes de la era moderna”. La biografía comienza con los primeros años de Paltrow, quien creció en Hollywood rodeada de estrellas gracias a la fama de sus padres, Bruce Paltrow y Blythe Danner. También relata su trayectoria profesional luego de alzarse con su primer Oscar a los 26 años por Shakespeare enamorado de 1999.

Gwyneth también analiza cómo la actriz afrontó las críticas y logró seguir creciendo en el medio y como se diversificó al fundar Goop, su propia empresa de estilo de vida y bienestar Goop.

El libro está basado en más de 220 entrevistas exclusivas con fuentes cercanas a Paltrow, incluidos amigos y colegas, y proporciona una visión íntima de la familia, las relaciones, el espíritu empresarial y las películas icónicas de la actriz. “La verdadera Gwyneth, la base de sus motivos, deseos, fortalezas, fallas y vulnerabilidades, nunca se ha revelado por completo, hasta ahora”, asegura la sinopsis oficial del libro.