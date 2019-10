El romance polémico entre Mónica Gonzaga y Julio Iglesias: "Yo tenía 16 y él 33"

La actriz contó que a los 16 años mantuvo un romance con Julio Iglesias, que tenía 33

A mediados de los 70, Mónica Gonzaga era una adolescente que daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y despertaba admiración por su belleza. En ese entonces, Julio Iglesias era uno de los cantantes de habla hispana más prestigiosos del mundo, y no tuvo reparo en fijarse en ella a pesar de los casi 15 años que los separaban.

"Yo era chiquitita y él estaba en su mejor momento. Hoy con la conciencia que hay sobre el abuso de menores Julio estaría en cana, no saldría nunca más", reveló la actriz en PH: Podemos Hablar, en dónde contó su historia de amor con el español. " Yo tenía 16 años y el 33".

Gonzaga explicó como conoció a Iglesias, con quién mantuvo una relación de idas y vueltas durante muchos años. "Yo había viajado a un concurso de belleza en Venezuela y empezamos a hablar con él durante una cena, en la que estaba Arnaldo André también. Fuimos a ver un espectáculo suyo y pasó. A mi siempre me gustó la música, los recitales, el espectáculo y me alucinó todo eso".

"Julio no tuvo reparo de mi edad, y yo tampoco de que el tenía 33, voy a ser franca", dijo reconociendo que en ese momento no vio nada malo de tener un romance con el cantante. "Lo viví como algo natural, la pasé bárbaro e hice toda la gira de Venezuela. Nunca me lo pregunte al tema de la edad".

Mónica siguió en contacto con Iglesias, aunque la relación era intermitente. "A través de los años siempre tuvimos algo y a los 26 o 27 nos volvimos a reencontrar".

Fue allí cuándo la actriz tuvo la oportunidad de vivir algo único. "Con Julio terminé en la casa de Frank Sinatra en Las Vegas. Cuándo vos lográs llenar shows en esa ciudad, te dan lo mejor, y le dieron la casa de él que era divina, quedada en el tiempo, con un piano de cola enorme. Nosotros eramos una banda muy divertida, la pasábamos muy bien".

"Mientras estaba en Las Vegas fue mi cumpleaños, y ese día lo llamé a Cacho Castaña con quién había salido cuatro años y terminado antes de volver con Julio. Mientras hablaba viene y me saca el teléfono. 'Cacho, acá está tu mujer, quedate tranquilo que la cuidamos', le dijo y colgó. Esa noche dormí en la cama de Sinatra, pero después volví con Cacho".

Mónica aseguró que una de las cosas que la llevó a terminar la relación con Iglesias fue el deseo de él de ser padre. "Julio es un personaje muy loco, él quería tener hijos y mi mamá me decía que no se me ocurra tener hijos con ese cantante, que me iba a dejar tirada en España".

Hoy en día, la actriz se ríe de ese momento. "Mi hijo me dice, 'Yo podría ser Enrique Iglesias'. Cada vez que se encuentra con alguien siempre lo menciona".