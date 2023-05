El romántico viaje de Tom Holland y Zendaya a Venecia: besos, abrazos y paseos exclusivos

escuchar

Cómplices y muy enamorados. Así un grupo de paparazzi capturó a Zendaya y Tom Holland bajo el cielo de Venecia . Rodeados de un idílico paisaje y muy acaramelados, los actores disfrutaron de una tarde soleada recorriendo los canales de la ciudad del amor, ubicada al noroeste de Italia.

La pareja llegó a la mítica ciudad europea por un compromiso de la protagonista de Euphoria. La actriz estadounidense viajó hasta allí para asistir al desfile de Bulgari que tuvo lugar en el Palazzo Ducale. Allí compartió gala con figuras como Anne Hathaway y Priyanka Chopra. Luego de robarse todos los flashes en uno de los eventos más destacados de la moda, Zendaya se sacó el maquillaje, se bajó de los tacos altos y salió a pasear con Holland. Al momento de relax se sumó, además, la mascota de los exitosos artistas.

Zendaya y Tom Holland disfrutaron de unas vacaciones románticas en la ciudad del amor. La pareja contempló las vistas de la idílica ciudad de Venecia, en el noreste de Italia, durante una tarde de sol Backgrid UK/The Grosby Group

Ella con el pelo suelto, anteojos y tapado negro; él con una campera de jean, una gorra y anteojos de sol, luego de abrazarse, besarse y tomarse algunas selfies con las particulares callecitas italianas como telón de fondo decidieron conocer las fábricas de vidrio en Murano. Tras unos días de descanso, con las pilas recargadas y muchas nuevas postales familiares, Zendaya y Holland fueron fotografiados en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, donde tomaron un avión junto al elegante estilista estadounidense Law Roach.

Durante el paseo, hubo tiempo para todo: besos, mimos y muchas selfies. Así, Zendaya y Holland demostraron con la naturalidad que viven su amor Backgrid UK/The Grosby Group

La pareja vive un momento feliz, al que se sumó su amada mascota. Luego de recorrer los canales de Venecia, visitaron las fábricas de vidrio en Murano Backgrid UK/The Grosby Group

De la amistad al amor

Tom y Zendaya se vieron por primera vez en 2016 cuando ella audicionó para la primera película de Spider-Man de Marvel y la buena onda fue inmediata . Amigos durante mucho tiempo y en medio de constantes rumores de romance, no fue hasta el verano de 2021 que el mundo descubrió que entre ellos había algo más. El íntimo momento entre la pareja fue inmortalizado en un video que publicó el medio estadounidense Page Six y rápidamente las redes sociales celebraron lo que se convirtió más adelante en la confirmación de una relación entre ellos.

La confirmación del romance llegó a principios de 2022 en la rueda promocional del descomunal éxito que fue Spider-Man: sin camino a casa, film que los tiene a ambos como protagonistas. En la velada, se mostraron juntos, sonrientes y muy cerca sin demasiados preámbulos.

La pareja abandonó la ciudad con el elegante estilista estadounidense Law Roach Backgrid UK/The Grosby Group

Mientras comenzaban a mostrarse en público como novios, la pareja en privado avanzó a pasos agigantados: por aquel entonces compraron su primera casa juntos, su lugar en el mundo. La noticia la comunicó un medio inglés que brindó precisiones sobre el “nido de amor” de la pareja: una casa ubicada en el país natal de Holland, Inglaterra, más precisamente en Richmond, en el suroeste de Londres.

“Pasé los últimos seis años de mi vida dedicado a mi carrera. Quiero tomarme un descanso y poner el foco en empezar una familia y en pensar en lo que quiero por fuera de este mundo. Me encantan los niños y no veo la hora de ser papá, puedo esperar y lo voy a hacer, pero no veo la hora. Mi padre fue un gran modelo a seguir y tomé muchas cosas de él”, confesaba por aquel entonces el actor en diálogo con la revista People.

En marzo de este año, los rumores sobre un posible casamiento de la pareja comenzaron a circular con fuerza. Las versiones se dispararon luego de que ella mostrara en su cuenta de Instagram un enorme anillo de diamantes amarillos, y si bien sus fans se emocionaron con la posible boda, todo quedó en la nada cuando trascendió que la joya se la compró ella misma hace dos años y que los usa con frecuencia desde entonces. “Este es mi derroche, mi gustito”, explicó en aquel entonces a la revista British Vogue. “Tengo un pequeño descuento para empleados. Se siente como si fuera a ser una reliquia familiar, como si algún día pudiera dárselo a mis nietos”, sumó.

Un momento incómodo

Zendaya habló sobre cómo fue rodar Duna con Timothée Chalamet

Hace menos de un mes, Zendaya se convirtió en noticia al revelar lo incómodo que fue rodar las escenas románticas con Timothée Chalamet en Duna 2. “Fue divertido tratar de descubrir cómo ambos coqueteaban en esta historia espacial futurista. ¿Cómo es el amor para una guerrera espacial y el joven duque de un planeta? ¿Cómo demuestran que se gustan? Definitivamente, intentamos captar eso, lo cual fue divertido porque estábamos todos perplejos. Creo que fue tan raro para nosotros como probablemente lo sea para los personajes”, recalcó la actriz.

LA NACION