Por qué Paris Jackson está enfrentada a los abogados de su padre, Michael Jackson, y qué piensa de la biopic de la polémica

Paris Jackson siempre fue la distinta entre los herederos del Rey del Pop, Michael Jackson. A diferencia de sus hermanos -Prince y Bigi-, siguió los pasos de su padre, construyó una carrera como modelo, actriz y cantante, se convirtió en una figura pública y nunca dudó en exponer sus demonios: a través de sus redes sociales, habló abiertamente de sus adicciones y sus momentos más difíciles.

La misma actitud tomó frente a la herencia de su padre y a Michael, la biopic del célebre cantante que llegará a la pantalla el próximo 22 de abril: la joven de 28 años se enfrentó a los abogados del fallecido músico y fue la única de la familia que se despegó por completo del polémico film.

Enfrentada con los abogados de su padre

John Branca y John McClain son los abogados que, tras la muerte de Michael Jackson en 2009, gestionan su herencia. Desde ese momento, la familia del Rey del Pop ha estado en una guerra casi constante por su fortuna. Ahora, trascendió que Paris Jackson mantiene un fuerte enfrentamiento con los custodios del patrimonio —compuesto por los bienes que dejó y los ingresos que siguen generando sus obras— por desacuerdos en el manejo del dinero.

El conflicto no es nuevo. Según publicó el portal TMZ, desde hace meses Paris Jackson cuestiona ante la Justicia una serie de pagos y bonificaciones millonarias realizados con la herencia a estudios jurídicos externos. Para ella, la forma en que se autorizaron esos desembolsos no fue clara ni transparente, y en sus presentaciones advirtió que “en casi todas las audiencias” sus objeciones fueron desestimadas.

Paris Jackson fue vista esta semana, cuando salió a cenar con amigos, en Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

Por su parte, Branca y McClain defendieron su gestión y respondieron en tribunales que esas decisiones forman parte de la administración habitual del patrimonio. También remarcaron que, desde 2009, lograron revertir una situación financiera crítica y transformar la herencia en un negocio que hoy genera ingresos millonarios. “Los albaceas han sido meticulosos y responsables en cada decisión”, afirmó uno de los letrados, y subrayó que la heredera “ya recibió aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios”.

La tensión escaló en las últimas semanas, cuando ambas partes comenzaron a cruzarse en los medios. Mientras los administradores deslizaron que Paris está “más interesada en jugar para los medios” que en resolver el conflicto, la actriz y modelo los acusó de minimizar sus reclamos y de intentar desacreditarla. En su presentación más reciente, Paris endureció el tono: dijo que para ella el litigio es “doloroso” y “una distracción de su vida y de su propia carrera”. “Usan el dinero de mi padre para atacarme en los medios”, afirmó.

Prince, Paris y Bigi Jackson en marzo de 2024, durante el estreno de MJ: The Musical en Londres Gettyimages - Getty Images Europe

A ese frente se sumó, el último año, otro foco de tensión: el manejo del dinero invertido en la biopic sobre Michael Jackson. Si bien París ya se había pronunciado sobre el proyecto, ahora dejó en claro que sus objeciones persisten, les deseó lo mejor a los involucrados, pero advirtió que eso no cambia sus preocupaciones sobre el uso del patrimonio de su padre.

La actriz y modelo cuestionó algunas decisiones concretas de producción y el uso indiscriminado de los fondos. Según su planteo, Branca utilizó su rol como productor para elegir a Miles Teller para que lo interpretara en la película, una decisión que consideró “peculiar y presumiblemente costosa”, sin garantías de que se traduzca en resultados de taquilla. También puso en duda la experiencia del abogado en el rubro, mencionó la necesidad de volver a grabar algunas partes del film -lo que generó un costo millonario extra- y calificó la abultada inversión de “preocupante”.

Al margen de la biopic

La ausencia de Paris Jackson en el estreno mundial de Michael que se realizó el domingo 12 de abril en Berlín no llamó la atención: la joven ya había dejado en claro su postura sobre el film de Antoine Fuqua que repasa la vida de su padre y que la distanció de la postura que tomaron sus hermanos y el resto de la familia.

Prince y Bigi Jackson, en el estreno de Michael en Alemania Getty Images

Los primeros indicios de su postura en relación al proyecto tuvieron lugar en septiembre del año pasado cuando Colman Domingo, el actor que le da vida a Joe Jackson, aseguró que tanto Paris como Bigi, el menor de los herederos, apoyaban el film. De inmediato, la modelo usó su cuenta de Instagram para desmentirlo.

“No le digas a la gente que fui ‘útil’ en el rodaje de una película en la que no tuve ninguna implicación, jaja. Eso es muy raro”, escribió en una historia dedicada a Colman. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis notas sobre lo que era deshonesto. No me cuadraba. Y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida. Ni son mis monos, ni mi circo. Dios te bendiga y que Dios te acompañe”, agregó.

Los hijos de Michael Jackson disfrutaron de un paseo por Roma Grosby Group

Hace unos días, Paris volvió a referirse al tema, esta vez a través de un video. “Una gran razón por la que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con la película”, explicó con la mirada fija en la cámara. “El film se dirige a una sección muy específica del fandom de mi padre que aún vive en la fantasía. Y ellos estarán contentos con ello”, explicó.

“Lo que pasa con estas biografías es que son... es Hollywood. Es Fantasyland, no es real. Pero te lo han vendido como real”. La joven, además, aseguró que la biopic tiene “muchas inexactitudes” y hasta habló de “mentiras descaradas”. “Al final del día, eso no me cae bien. No me gusta mucho la deshonestidad. Hablé, no me oyeron, así que me fui a la m...”.