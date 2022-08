El sentido homenaje de la madre de River Phoenix, en el día en que hubiese cumplido 52 años: “Sigue siendo una luz que me guía”

Este martes, River Phoenix hubiera cumplido 52 años y sus familiares recurrieron a las redes sociales para homenajearlo. Su madre, Arlyn “Heart” Phoenix, compartió en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de ella junto a River y la acompañó con un emotivo texto.

“El 23 de agosto de 1970, a las 12:03, en un pequeño pueblo llamado Madras en Oregón, me convertí en madre”, comenzó. Y continuó: “ Hace 52 años experimenté un amor más allá de todo mi entendimiento que transformó mi vida y se multiplicó dentro y fuera de mi ser. Durante los últimos años, en Facebook, he compartido cuán profundamente me afectó su vida y su fallecimiento. Sigue siendo una luz que me guía en mi camino a seguir ”.

Heart concluyó: “Cuando recuerdo la letra de una canción que River escribió a los 15, ‘Corre al rescate con amor y la paz seguirá', estoy siempre agradecida por esta inspiración que es fundamental para el trabajo de The River Phoenix Center for Peacebuilding”. Según se anuncia en su página oficial, la organización sin fines de lucro fundada en honor al actor se dedica a la prevención de la violencia, la resolución de conflictos en individuos, familias y comunidades, y brinda herramientas para que jóvenes y adultos puedan recuperarse del impacto duradero del trauma.

La hermana menor de River, Rain Phoenix, también recordó al protagonista de Cuenta conmigo en las redes sociales. Allí, compartió una foto del actor en primer plano tapando la mitad de su rostro con la mano. “Feliz cumpleaños River”, escribió, y luego citó la letra de su canción “Immolate”: “Solo soy tan buena como me ha hecho tu amistad...”.

“Ante la muerte de un amigo, debemos considerar que el destino nos ha confiado una tarea doble en la vida: debemos intentar cumplir la promesa de la vida de nuestro amigo y también la nuestra, para el mundo”, añadió Rain, de 49 años, atribuyendo este último pasaje al escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau.

Su hermano, Joaquin no tiene redes sociales. El protagonista de Guasón es muy cuidadoso de su intimidad, al igual que su pareja, la actriz Rooney Mara. Sin embargo, en 2020 los dos decidieron rendirle homenaje al fallecido actor y a pesar de que intentaron mantenerlo en el más estricto secreto, con el tiempo terminó trascendiendo: los dos decidieron llamar a su primer hijo River.

La noticia la anunció el director Victor Kossakovsky en el Festival de Cine de Zúrich 2020 después de la proyección de la película Gunda, de la que Joaquin es productor ejecutivo. “Por cierto, acaba de tener un bebé... Un hermoso hijo llamado River”.

River Phoenix en una escena de la película Cuenta conmigo, de 1986 COLUMBIA PICTURES / GETTY IMAGES

Recelosos, las estrellas de Hollywood confirmaron su flamante paternidad dos meses después, en una entrevista. Recién en febrero de 2021 se dieron a conocer las primeras fotos del bebé, cuando los actores fueron sorprendidos por paparazzi al salir de la casa de unos amigos en Los Ángeles, California. Los flashes captaron el momento en que el actor ganador del Oscar llevaba al pequeño River en un huevito. Al mismo tiempo, se podía ver a su pareja retirando unas mantas del pequeño de su vehículo.

Tras ganar el Oscar a mejor actor, Joaquin Phoenix dio un fuerte discurso que terminó en lágrimas, cuando citó a su fallecido hermano River Agencias

Otra reciente ocasión en la que Joaquin decidió homenajear a su hermano en público fue cuando recibió un Oscar por su actuación en Guasón, en 2020. El actor terminó rompiendo en llanto tras citar, en su discurso de agradecimiento, las palabras de su hermano mayor.

“Me siento privilegiado, pero no por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos el mismo amor por el cine, que me ha dado una vida extraordinaria, no sé qué sería de mí sin él. Pero creo que el mejor obsequio que hemos recibido, es el de poder utilizar nuestra voz para los que no tienen voz”, dijo al iniciar su discurso, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Keanu Reeves y River Phoenix en Mi mundo privado de Gus Van Sant

“En los últimos días pensé mucho sobre algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. A veces sentimos que defendemos causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, o de pueblos indígenas o de los animales, en realidad se trata de luchar contra la injusticia”, siguió el actor. “Contra la creencia de que un pueblo, una raza, un género o una especie tiene derecho a dominar, usar y explotar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural, y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, pensamos que somos el centro del universo”.

Joaquin y River Phoenix en su infancia ScreenRant

Militante del veganismo, Phoenix continuó con su discurso: “Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando nace su bebé lo robamos, o usamos su leche para nuestro café o nuestro cereal. Pensamos que hay que sacrificar algo para conseguir algo. Pero los seres humanos somos tan creativos e ingeniosos, que si usamos el amor y la compasión como nuestro principio rector vamos a poder crear, desarrollar y aplicar sistemas que beneficien a todos los seres vivos y al medio ambiente”.

“He sido un bandido toda mi vida, he sido egoísta, cruel, difícil para trabajar, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad. Cuando nos apoyamos, cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos hacia la redención, es humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: ‘Corre al rescate y la paz estará contigo’”, dijo finalmente, notablemente emocionado.

River Phoenix, el actor que salió del molde y tuvo fatal destino Archivo

River tenía solo 23 años cuando murió trágicamente de una sobredosis de drogas en octubre de 1993, a la edad de 23 años, en la vereda del The Viper Room, un club nocturno en Sunset Strip del que era copropietario Johnny Depp. Su hermano pequeño, Joaquin Phoenix, que tres días antes acababa de cumplir 19 años, presenció la escena. Fue él quien efectuó aquella angustiosa llamada a emergencias: “Mi hermano está en el suelo, se ha tomado un Valium. Se va a morir”.

A pesar de su corta edad, River dejó su huella en el mundo después de protagonizar las recordadas películas Cuenta conmigo (1986), Costa Mosquito (1986), Un lugar en ninguna parte (1988) y Mi mundo privado (1991).