Lourdes Sánchez habló de su intimidad con el Chato Prada: "Me hago la dormida"

Lourdes Sánchez reveló las excusas que utiliza cuando no desea tener relaciones íntimas con el Chato Prada. 00:33

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 15:15

Unos días atrás Cinthia Fernández confesó que por culpa del Súper Bailando no tenía con su pareja desde hacía más de un mes. Y parece no ser la única participante que cambió su rutina por el programa. Lourdes Sánchez contó que ahora pone excusas para no tener contactos con el Chato Prada.

La charla se dio en el programa de Ángel de Brito, donde se dio un debate sobre la intimidad y el cansancio en las parejas. "¿Vos le decís 'me duele la cabeza' al Chato Prada?", le preguntó Andrea Taboada a Lourdes Sánchez al notar que la bailarina acompañaba las declaraciones que Cinthia arrojaba al aire para evitar las relaciones sexuales.

Y sin dudarlo entre risas la morocha gritó: ¡Obvio! ¡Miles!. La confesión generó risas en el estudio y continuó relatando las diferentes "maneras" de evitar tener contacto físico por las noches al estar cansada.

Sin pudor y con la complicidad de sus compañeras de piso confesó: "Pongo otras excusas también: hoy ensayé mucho, por ejemplo y obvio que también uso al programa como excusa y le digo que mañana me tengo que levantar temprano".

Como para rematar con la más picante, la bailarina contó que incluso " se ha hecho la dormida mil veces". Andrea Taboada tras escuchar las confesiones terminó cerrando el tema apuntando que "El chato" es muy bueno con ella.