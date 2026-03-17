La drástica decisión que tomó Sebastián Graviotto tras la llegada de su cuarto hijo: qué dijo Juana Repetto

Sebastián Graviotto, conocido por su paso por el reality Gran Hermano y su vínculo con Juana Repetto, sorprendió al dar a conocer una decisión personal determinante respecto a su paternidad. En diálogo con el periodista Agustín Rey para Digital News, el instructor de snowboard explicó que se sometió a una vasectomía apenas un mes después de enterarse de que esperaba a Timoteo, su hijo más pequeño. “Siempre quise tener muchos hijos y me encanta decir que tengo cuatro. Pero ya está”, afirmó con firmeza, frase con la que dio por concluida esa etapa de su vida en la que buscaba ampliar su descendencia.

El deportista es padre de Lupe, fruto de una relación anterior, y de Belisario y Timoteo, hijos que tiene en común con Repetto. Asimismo, sostiene una estrecha relación con Toribio, el hijo mayor de la actriz, a quien considera parte fundamental de su núcleo familiar. Según relató en el reportaje, su decisión representó un cierre de ciclo consciente y responsable tras alcanzar su deseo de formar una familia numerosa.

Sebastián Graviotto reveló que se realizó la vasectomía tras la llegada de su cuarto hijo

Su palabra llegó en un contexto donde el vínculo con Juana Repetto estuvo bajo el escrutinio mediático, ya que la pareja, que ya estaba separada al momento de la concepción de su segundo hijo, mantiene una dinámica de crianza compartida marcada por la comunicación directa. Sobre este punto, el exparticipante del reality confió que tomó una postura radical en las plataformas digitales para preservar su salud emocional: “Cuando me separé de Juani, sin broncas ni nada, fue como una decisión medio también charla en terapia: la dejé de seguir y la bloqueé. Suena fuerte, pero hace un año que la vivo a Juana en carne y hueso. El contacto que tengo es en vivo, cuando hablamos por teléfono o nos juntamos”. Para Graviotto, esta medida le permitió evitar la “intoxicación” de las redes sociales y mantener una relación genuina.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue su ausencia en el parto de Timoteo, ocurrido el pasado 12 de febrero. Debido a sus compromisos laborales en Europa, Graviotto no pudo estar presente, un hecho que generó fuertes críticas en el entorno digital. El instructor fue enfático al defender su postura frente a los cuestionamientos: “Confundieron abandono con sacrificio. Yo trabajo afuera para sostener a mi familia. Mi vida entera gira en torno a mis hijos”.

Graviotto rompió el silencio tras las críticas por su ausencia en el parto

Asimismo, explicó que, ante la imposibilidad de viajar a último momento por una cesárea debido a un diagnóstico de placenta previa, buscó una forma simbólica de acompañar el momento. “Ese día me fui a caminar a la montaña para tratar de sentir que estaba ahí de alguna manera”, contó. Finalmente, respecto a su vínculo actual con la familia de la actriz, Graviotto manifestó que, aunque mantiene una distancia respetuosa, su prioridad continúa en el bienestar de sus hijos, con el cuidado siempre del diálogo necesario para una crianza conjunta y organizada.

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto

Luego de la viralización de esta nota, Juana Repetto decidió defender a Graviotto por todas las acusaciones. “Sebastián no es un padre abandónico. Es un padre que sí, es verdad, que hay un montón de momentos en los que no está presente porque trabaja afuera. Después es otra discusión si esa elección es correcta o no. Me parece gravísimo tratar de padre abandónico. Abandonar a un hijo es un montón, una cosa es que él no pueda estar por su trabajo presente en un montón de momentos, y otra cosa es abandonar a un hijo”, comenzó por expresar.

Luego, agregó: “Yo estoy absolutamente convencida de que él no fue feliz no estando en el nacimiento de su hijo. Él ama con locura a los chicos y le pone mucho amor y voluntad a todo lo que tiene que ver con esto. Hay algo que agradezco con el corazón, que es que lo incluyan a Toro en absolutamente todo, lo tratan a Toro como un hijo, como un nieto, como un sobrino, como un primo más”.