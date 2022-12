El terrible desplante de Ricardo Arjona a Ileana Calabró: “Le hice la cruz y no lo escuché más”

escuchar

Ileana Calabró adoraba a Ricardo Arjona y sus canciones hasta que un día se lo cruzó. Fue en un restaurante porteño y el cantante guatemalteco tuvo una actitud tan reprochable a los ojos de la actriz que ésta decidió no escucharlo nunca más. Así lo recordó la propia Iliana durante su paso por el programa de Telefé PH, podemos hablar.

“Avancen al punto de encuentro los que se han codeado, han tenido un mano a mano, para bien o para mal, con una figura internacional”, arrancó el programa Andy con la primera consigna. De inmediato, Ileana dio un paso al frente. Primero contó que conoció a Joan Manuel Serrat hace poco cuando vino a cantar y que Antonio Carrizo le presentó a Vittorio Gassman. ”Me quedé muda y no hablé, y eso que hablaba italiano”, confesó. Luego, recordó el particular momento que vivió con Arjona.

“Arjona fue un mal momento”, sentenció de repente, y todos en el estudio quisieron saber por qué. “Estábamos en el Casino flotante cenando con mi amiga Gabriela Pochinki. Había dos mesas, la nuestra y la de Arjona en la otra punta. Entonces Gabi le dice al mozo: ´Dígale a Arjona que está con una cantante y una estrella de acá de nuestro país que lo quiere saludar, y así también nos sacamos una foto´”, repasó.

Según el relato de Calabró, el mozo aceptó muy amablemente la misión y fue con el mensaje hacia la mesa de Arjona. “Al rato vuelve y nos dice: ´Dice que sí, que encantado, que antes de retirarse se saca la foto con ustedes´”, repasó y recordó cómo celebró la cantante su propia actitud en ese momento. “´No hay peor gestión que la que no se hace´, me dijo Gabi”.

Ileana Calabró, fiel al estilo Ramírez Gerardo Viercovich

“Ya esperando, mirando cuándo nos íbamos a sacar la foto, nos entusiasmamos con la charla, empezó a caer gente, nos saludaban, y en eso miramos y se fue por la tangente. Se escapó”, continuó la actriz el relato. “Te fantasmeó Arjona”, la buscó Andy Kusnetzoff, y la actriz compartió toda su indignación con el autor de Señora de las cuatro décadas. “Desapareció. Así que se terminó Arjona. Yo le hice la cruz, no lo escucho más”, dijo, tajante. Y, de inmediato, sentenció: “Se me cayó un ídolo”.

“¿Quién te conoce, Arjona?”, continuó Calabró, con el tono cada vez más alto, y reveló un dato que para ella fue clave para entender que lo del cantante fue mala onda. “Aparte estábamos justo al lado de la salida, se escabulló por la tangente para no sacarse la foto. Única mesa. Horrible. No me gustó”, completó.

Un quiebre en su carrera

Durante otra de las consignas del programa, cuando los invitados tuvieron que recordar un momento que les cambió la vida, Ileana decidió recordar su accidentado debut en Cantando por un sueño en el 2006. “Yo creo que el ‘Libre’ me cambió la vida. Yo pensé que era el final de mi carrera, así como te digo”, reconoció y contó que se dio cuenta en el momento que el tema de Nino Bravo estaba saliendo “horrible”.

“Nunca cantaba en público. Me llamaron un par de días antes para sumarme al certamen y yo dije que sí porque yo cantaba en la bañera, en las fiestas de la familia siempre cantaba yo”, justificó su decisión de sumarse al envío de Marcelo Tinelli y de inmediato reveló las reacciones que generó su performance: “Desde Mirtha Legrand, que me llamó para darme el pésame más o menos hasta mi papá, que vino con un grabadorcito a decirme ´vos tenés que hacer lo mismo que Nino Bravo´”, recordó entre risas.

“Eso me cambió la carrera. Fue una bisagra”, reconoció Ileana, y el conductor señaló que gracias a esa presentación grabó más adelante un disco. “Dos. Y se vendieron. El primero fue disco de oro y vendió más que Luis Miguel en la Argentina. Creo que fue bárbaro porque me permitió llevar adelante todo lo que tenía de bagaje”, completó la artista.

LA NACION

