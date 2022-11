Ricardo Arjona disparó contra los Grammys Latinos: “Es surrealista”

escuchar

El mundo de la música, particularmente la latina, tomó distintos rumbos en los últimos años y fueron varios los cantantes que optaron por subirse a las tendencias para continuar en carrera. Las colaboraciones entre artistas se volvieron una de las apuestas más fuertes en la lucha por conseguir más reproducciones en las distintas plataformas, así como la búsqueda de ese sonido que se repite en todos lados.

Sin embargo, algunos decidieron mantenerse fieles a su estilo en vez de sumarse a las “modas”. Ricardo Arjona fue uno de ellos e hizo 24 canciones en los emblemáticos estudios Abbey Road de Londres, acercándose a lo que sabía hacer y alejándose de las exigencias de la música en castellano. Eligió grabar en vivo, con instrumentos y equipos de los 60 y sin grandes usos de la tecnología. Sin embargo, y a pesar de que más de un millón y medio de personas dijeron presente en el Blanco y Negro tour, no fue uno de los elegidos por los Grammys Latinos y disparó contra ellos de manera contundente.

Con una estética en blanco y negro y fiel a su estilo, el cantante recorre el mundo con su música (Foto: Instagram @ricardoarjona)

Ricardo Arjona lleva 12 años como artista independiente. A diferencia de muchos cantantes hispanoamericanos, alejó su sonido de los que estaban “a la moda” y escapó de las exigencias de las plataformas y de las colaboraciones musicales. Él se mantuvo firme y apostó todo a Blanco y Negro, un proyecto musical de 24 canciones grabadas en Londres que nació en plena pandemia de Coronavirus y que muestra su esencia en su máxima expresión. Sin embargo, varios de la industria lo consideraron como “condenado al fracaso”.

Aunque el público lo eligió y lo elige y en lo que va del año más de un millón y medio de personas lo vieron en escena en el marco de su tour Blanco y Negro, no todos piensan lo mismo, particularmente los Grammy Latinos, quienes no lo incluyeron en su lista de nominados a pesar del éxito que tuvo. El cantante disparó contra ellos y fue contundente, ya que tiene más nominaciones a los Grammy Americano que a los Grammys Latinos: “Es surrealista”.

En agosto, Ricardo Arjona llevó el Blanco y Negro Tour al Movistar Arena GERARDO VIERCOVICH - LA NACION

Si algo siempre supo el artista guatemalteco es que sus trabajos iban a ser suyos, e iban a reflejar su impronta y sus creencias. Trabajó duro, en solitario y sin exponerse de más. Si bien la industria no lo reconoció, si lo hizo su público, ese que lo sigue vaya donde vaya hace más de una década. Hoy, más de un millón y medios de personas lo vieron en su gira Blanco y Negro, cantaron con él y disfrutaron de su música.

En el marco de Blanco y Negro ya se realizaron casi 100 conciertos entre Europa y América Latina y fue señalada como una de las 20 giras más poderosas del mundo al lado de Coldplay y varios más. Si bien el intérprete de “El amor que me tenía” no es de tocar más de una vez en el mismo lugar, la demanda de su público es difícil de ignorar, por lo que volver a visitar varios de los países donde ya se presentó se convirtió en un plan difícil de no cumplir.

Pero, Blanco y Negro no es la única prueba de que la música sin aditamentos ni arreglos especiales puede ser exitosa. Su streaming, Hecho a la antigua, realizado en 2021, se convirtió en uno de los tres más vistos del planeta y demostró que, tanto él como su música, siguen más vivos que nunca.

