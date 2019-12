El tierno video de Paula Chaves contándole a Pedro Alfonso que está embarazada

La emoción de Pedro Alfonso, Paula Chaves y todo el clan familiar al recibir la noticia 00:39

Los rumores sobre el embarazo de Paula Chaves comenzaron hace más de un mes, cuando la modelo decidió bajarse de la temporada de verano en Carlos Paz. Sin embargo, la confirmación oficial no llegó hasta Navidad, que decidió comunicar a través de Instagram que ella y Pedro Alfonso esperan un tercer hijo. " No me gustó que se especule tanto, y me enojé un poco. Soy re calentona e impulsiva", dijo luego de confirmar el rumor.

Ahora, la conductora compartió un tierno video del momento exacto en el que le comunica a Pedro Alfonso y a sus dos hijos, Olivia y Baltazar, que la familia se agranda.

Ya instalada en Carlos Paz con sus hijos y su marido, la modelo se comunicó con Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas por El nueve y contó cómo está viviendo este particular momento de su vida. "Creo que acá plantamos bandera y cerramos fábrica. Yo decía que quería cuatro pero porque no sabía lo que era tener dos", bromeó al respecto la mamá de Olivia y Baltazar.

En cuanto a cómo tomaron sus hijos la noticia, Chaves confesó que recién hace una semana se enteraron de la llegada de su hermanito: "Oli tiene 6 años y está chocha. Emocionadísima. Ya quiere que nazca. Es re lindo estar viviéndolo con ella tan consciente. Siento que voy a tener una ayudita porque se enloquece con los bebés de mis amigas. Baltazar, en cambio, es mi sombra. Está hecho un abrojo", señaló tras decir que fue el pequeño el primero en intuir la novedad. "Sabe pero medio que se hace el gil. Antes de enterarme, él me decía: 'Mamá, panza'. Hubo una semana que estuvo tremendo, cambió su personalidad, lo notaba distinto. Ahí me hice el test y me enteré", reveló sorprendida.