El Tucu López disfruta del “paso a paso” de su relación con Sabrina Rojas mientras le cocina “el pollo de la pasión”

El Tucu López, el galán del momento, captó toda la atención de los medios del corazón con su nuevo romance con Sabrina Rojas, aunque él se toma su presente con calma y se dedica a disfrutar cada momento. “Estamos bien, vamos paso a paso, con armonía. Estamos muy tranqui, nos vemos cuando podemos y cuando nos encontramos la pasamos muy bien”, le dijo el actor y locutor a LA NACION.

Y agregó pícaro: “Somos muy parecidos en muchas cosas, cuando disfrutamos, disfrutamos y ahí estamos. Yo cocino, el otro día le hice un ‘pollo de la pasión’, así se llama, es de antaño, es que cuando sos tucumano, la Pacha Mama te da esa receta para que la uses cuando es conveniente. No te la puedo contar porque sino el efecto se revierte”. Además comentó que todavía no viajaron juntos a Tucumán, por lo que no hubo presentación familiar formal, pero tampoco descartó que ese especial encuentro se produzca en los próximos meses.

Por otro lado, reconoció que su mamá lo llama para saber en qué anda, motivada por las informaciones que escucha sobre él en los medios. “Estoy hablando mucho con mi mamá (risas), me pregunta todo. Se enteró de mi relación por la tele y por (Marcelo) Longobardi”, reconoció, entre risas.

Y si quedaba alguna duda, de que esta incipiente relación va viento en popa, López señaló sobre Rojas: “ Ella es un ser del bien fundamentalmente y, por supuesto, es una bomba atómica absoluta”.

Respecto de sus planes laborales, aseguró que está evaluando cuáles serán sus próximos pasos en el verano y que todavía no tiene decidido si se queda en Buenos Aires o hace temporada en Carlos Paz. Pero lo que sí es seguro es que tendrá en cuenta cómo siga su relación para saber para dónde rumbea.

Soy Rada y sus invitados famosos

Agustín "Soy Rada" Aristarán LA NACION

Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, se prepara para estrenar Mach Game, el nuevo programa de entretenimientos que pondrá en su pantalla eltrece, desde el lunes próximo, a las 14.30. Ese día la grilla del canal vivirá una completa renovación, de cara a mejorar la performance de sus tardes y también dejar mejores números para el inicio del prime time.

Aristarán tendrá un doble desafío el lunes próximo: debutar como conductor y además ocupar el exitoso espacio que deja Darío Barassi , y por eso para esta misión ya tiene armados varios envíos. Asimismo contará con un panel compuesto por seis famosos. Como las grabaciones están adelantadas podemos decir algunas de las figuras que participarán: Carla Conte, Adabel Guerrero, Naira Awada, Alberto Martin y Ximena Capristo. La idea es que los concursantes interactúen con los invitados famosos y luego de tres rondas se defina un ganador.

La salud de Ventura

Ante los rumores sobre su estado de salud, Luis Ventura rompió el silencio y adelantó que tiene planeado internarse durante unos días en el sanatorio de La Trinidad. Sin embargo, según le confió a LA NACION, esta decisión tiene que ver con el seguimiento que los médicos le recomiendan hacer cada 6 meses para controlar de cerca los valores de laboratorio y llevar adelante una batería de exámenes de rutina.

“El miércoles me voy a internar y voy a aprovechar para hacerme los estudios anuales; el jueves me entran a pasear por toda la clínica y me hacen el resto de los estudios”, expresó el presidente de APTRA, quien aprovechó para aclarar el posteo en redes que hizo esta semana: “Escribí ese mensaje porque cada vez que me interno, sale la noticia y se convierte en un drama, entonces prefiero anticiparme. Por eso lo escribí, no por otra cosa. Lo importante es que estoy bien y quiero estar mejor”.

En el posteo que generó preocupación, Ventura daba cuenta de que se encontraba atravesando una gripe muy fuerte y agradecía al productor Gustavo Sofovich por contactarlo con una empresa médica que hace hisopados para descartar que se tratara de Covid. “Voy a ver a mi neumonólogo Carlos Mosca y el miércoles me hago todos los estudios en la Clínica Trinidad. Me interno... No me llamen y los quiero a todos”, finalizaba su mensaje.

LA NACION