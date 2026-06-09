El último adiós a María Rosa Fugazot

El mundo del espectáculo despide a la reconocida actriz María Rosa Fugazot, que murió el domingo a los 83 años. El sepelio será hasta las 14 en Av. Córdoba 5080 y luego, alrededor de las 14.30, se hará un responso en la capilla del Cementerio de la Chacarita, para finalizar en el Panteón de Actores.

Fede Bal fue uno de los primeros en llegar a la casa velatoria Gerardo Viercovich

Gustavo Sofovich también arribó temprano al sepelio en el barrio de Palermo Gerardo Viercovich

Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, la protagonista de Viejas chorras, obra que estaba desarrollando junto a Ana Acosta y Cristina Tejedor en el Teatro Picadilly, fue hallada sin vida el domingo en su departamento en el barrio porteño de Palermo.

A las 21.45, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió a un edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME. En la vivienda había dos mujeres —según pudo saber este diario, una era una amiga y la otra, una prima hermana de la actriz— que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida en la cama de una habitación, sin rastros de violencia, de acuerdo a lo que detallaron las citadas fuentes. Se trataba de Fugazot.

Juan Carlos "El Flaco" García Gerardo Viercovich

Por la tarde, los restos de la actriz serán despedidos en el Cementerio de la Chacarita Gerardo Viercovich

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín López Perrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

“Acá, sin poder creerlo todavía porque es una situación tan triste para nosotros. Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos”, dijo a Intrusos (América) Belén Giménez, su nuera, quien vuelve a sufrir una dolorosa pérdida. El próximo viernes 26 se cumplirá un año de la muerte de René Bertrand, hijo de Fugazot y César Bertrand.