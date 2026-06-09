El último adiós a María Rosa Fugazot
Los restos de la actriz serán velados hasta las primeras horas de la tarde en Palermo; luego habrá una despedida en el Panteón de Actores de Chacarita
- 2 minutos de lectura'
El mundo del espectáculo despide a la reconocida actriz María Rosa Fugazot, que murió el domingo a los 83 años. El sepelio será hasta las 14 en Av. Córdoba 5080 y luego, alrededor de las 14.30, se hará un responso en la capilla del Cementerio de la Chacarita, para finalizar en el Panteón de Actores.
Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, la protagonista de Viejas chorras, obra que estaba desarrollando junto a Ana Acosta y Cristina Tejedor en el Teatro Picadilly, fue hallada sin vida el domingo en su departamento en el barrio porteño de Palermo.
A las 21.45, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió a un edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME. En la vivienda había dos mujeres —según pudo saber este diario, una era una amiga y la otra, una prima hermana de la actriz— que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida en la cama de una habitación, sin rastros de violencia, de acuerdo a lo que detallaron las citadas fuentes. Se trataba de Fugazot.
En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín López Perrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.
“Acá, sin poder creerlo todavía porque es una situación tan triste para nosotros. Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos”, dijo a Intrusos (América) Belén Giménez, su nuera, quien vuelve a sufrir una dolorosa pérdida. El próximo viernes 26 se cumplirá un año de la muerte de René Bertrand, hijo de Fugazot y César Bertrand.
Otras noticias de María Rosa Fugazot
- 1
María Rosa Fugazot: sus comienzos como bailarina, su gran amor y el dolor por la muerte de su hijo René
- 2
Lito Vitale recuerda al Indio Solari: “Se nos fue un imprescindible, que fue diferente y admirable”
- 3
La espectacular boda de Dua Lipa y Callum Turner que revolucionó Sicilia
- 4
El dolor de Belén Giménez por la muerte de su suegra, María Rosa Fugazot: “Era como una mamá para mí”