El último y conmovedor video de Pau Donés: "No me quiero morir"

28 de agosto de 2020 • 16:53

"Quiero dar una entrevista como nunca se la he dado a nadie, desde un lugar inédito porque me estoy muriendo". Estas palabras de Pau Donés llegaron por teléfono a los oídos de su amigo Jordi Évole, dos semanas antes del final de su vida. El periodista cedió a la petición del músico y el audiovisual es hoy una película, Eso que tú me das.

Estrenado en el Festival de Cine de Málaga, el documental se presenta como un homenaje al artista e incluye impactantes imágenes de sus últimos días, en las que se lo ve extremadamente delgado y con vía de alimentación oral. De forma deliberada, el cantante quiso compartir el final de su batalla contra el cáncer, enfermedad por la que murió el pasado junio, con un mensaje esperanzador para hablar de la vida.

En una nota con la revista Esquire, Jordi Évole revela cómo fue ese último encuentro con el líder de Jarabe de Palo en la casa de la montaña del Vall d'Aran donde se despidió de este mundo acompañado de sus hermanos y de su hija Sara. Además cuenta que, el día del rodaje, Donés se levantó "nervioso, de mal humor, gruñón" y lo invitó a ir a su habitación. Para ese momento, el músico pronunciaba escasas frases al día y empezó la entrevista con un hilo de voz. Sin embargo, terminó la tarde cantando.

"Estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte", dijo Donés revelando una actitud de fortaleza que quiso mantener hasta en su despedida y que Jordi atestigua al narrar que, cuando decidieron ir a rodar a un espacio natural abierto cercano, el cantante llegó "allí conduciendo su propio jeep, con el gotero" del suero.

"¿Por qué una entrevista ahora?", preguntó el interlocutor. "Me estoy muriendo y quería dar una imagen que la gente no tiene, que es la de las personas normales y corrientes, quiero que quede un testigo real de lo que soy. El miedo es terrible. El cáncer nos da miedo. Desde el primer día que me dijeron que me iba a morir dije: 'Pues a mí lo que me interesa es la vida'", dice en el documental.

Con esta conversación, Donés también se propuso desmitificar la vida de una estrella de rock. "La música es un mundo muy frívolo. No recuerdo entrevistas con tiempo, en las que mostremos cómo somos nosotros y no cómo nos ve la gente por la tele, o cómo los periodistas quieren que se te vea. Necesitaba poder explicar mis cosas a alguien que sé que me va a escuchar y que no va a entrar en la frivolidad artística", explicó a su amigo.

A pesar de confesarse en "paz", el músico reconoció: "No me quiero morir, tengo cosas que hacer, pero es lo que hay". Évole intercambió mensajes con Pau hasta el domingo de 7 de junio, dos días antes de su último adiós. "Al día siguiente de su muerte, no pude levantarme. La entrevista con él ha sido única. Es casi imposible que pueda volver a algo así. No va a pasar. Nadie te va a pedir algo así", apuntó Évole.