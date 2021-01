Qué dijo sobre la final Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef

Qué dijo sobre la final Elba Rodríguez, la primera ganadora del reality MasterChef Crédito: Gentileza Elba Rodriguez

19 de enero de 2021 • 18:03

"Me sorprendió el nivel de los famosos cocinando", se sinceró Elba Rodríguez, primera ganadora de MasterChef en Hay que ver, ciclo de elnueve que actualmente conduce Denis Dumas. "Vi la final y tanto Claudia (Villafañe) como Analía (Franchin) estuvieron muy parejas". Y se sorprendió por los platos que cocinaron: "Imagino que hubo una planificación previa, porque si no es imposible cocinar entrada, plato principal y postre. Pero estuvieron las dos muy bien. Eso sí, Sofía Pachano ayudó demasiado a Franchín".

Como participante del reality, Elba aseguró que no hay ningún tipo de ayuda para los participantes. "Hay platos que son para replicar y te dan la receta. Y así y todo no es fácil. Después los asistentes están para ayudar pero no interfieren en la elaboración del plato". Y defendió las grabaciones del programa en lugar de hacerlo en vivo: "No se puede hacer un reality de cocina en vivo porque puede haber percances. Además los platos llevan su tiempo y hay que limpiar y ordenar".

Elba fue la ganadora del primer MasterChef Argentina, en el 2014 y días antes de la final se filtró que era la ganadora. "Grabamos la final dos o tres días antes de que saliera al aire y así y todo supe que ganaba. De alguna manera fui la primera spoileada", bromeó. "Estuvo buena la decisión de grabar dos finales pero también es cierto que faltó espontaneidad y la sensación real de la ganadora. Pero fue para que no se filtrara".

En una entrevista con LA NACION, Elba reconocía que le gustaría tener un lugar en MasterChef Celebrity: "No como participante, pero me gustaría ser jurado invitada. Como jurado me falta un montón de camino por recorrer y estoy en el proceso de crecer, pero como invitada, me animaría".

