Elba Marcovecchio y los últimos detalles de su boda con Lanata: vestido de Bogani y un rotundo no al vals y al carnaval carioca

Un vestido de Gino Bogani, nada de carnaval carioca y mucho alcohol para celebrar esta nueva oportunidad para el amor. Elba Marcovecchio, la prometida de Jorge Lanata, charló en un móvil en vivo con Intrusos en el Espectáculo y así resumió lo que será su esperado casamiento, el próximo sábado 23 de abril.

“Yo fui la celestina”, celebró Florencia de la V luego de presentar a la letrada. “Tendrías que cambiar de profesión”, retrucó la letrada. Luego de las risas, las mujeres recordaron que el amor nació cuando Marcovecchio defendió a Florencia en una mediación con Jorge Lanata .

En aquel momento, el flechazo fue inmediato. “Nos montamos como si fuéramos las Kardashian”, contó la conductora del ciclo al repasar cómo se prepararon para ese momento. “Nosotras íbamos por las dudas que hubiera foto”, acotó Marcovecchio.

Sobre la fiesta de casamiento, que se realizará el 23 de abril, la novia adelantó que está “a full” con los preparativos. Luego, reveló que lucirá un diseño de Gino Bogani , que el vestido se lo está haciendo “sobre el cuerpo”. “Es maravilloso. Gino es un artista. Además, contó que no hará cambio de ropa y que Lanata le prohibió revelar detalles de sus . “Jorge tiene todo listo pero me tiene terminantemente prohibido contar [su look] así que no me van a meter en problemas”, explicó.

“Yo estoy muy preocupada por el baile. No puede haber un casamiento sin baile, sin carnaval carioca”, le dijo Nancy Duré a la abogada. “¿Vos decís que lo convenza para esa fecha de hacer un trencito?” , le respondió la novia con ironía, y luego reconoció que va a haber un DJ, también música y que “va a haber mucho alcohol, así que la gente se va a divertir mucho”.

Elba Marcovecchio en su estudio de la calle Arroyo, en el barrio de Retiro. Foto: Matías Salgado

“¿Vals? No. Me da medio polilla el vals”, respondió cuando desde la mesa quisieron saber si con Lanata van a hacer el clásico baile de casamiento. Muy segura de su postura, agregó que tampoco habrá videos emotivos y se mostró alejada de los ritos tradicionales y lo convencional.

“¿Creías que ibas a encontrar el amor?”, le preguntó la conductora del envío de América TV. “No”, respondió con contundencia la letrada. “Estaba convencida de que no. Igual tampoco se trata de buscar. No es que uno busca. Se encuentra, se da”, reflexionó.

“Con Jorge fue el primer día, que no fue en tu audiencia porque yo en tu audiencia estaba en rol de abogada y lo tenía ahí de enemigo” , repasó. Sin embargo, De la V dijo que ella sintió que algo pasó ese día y Elba asintió: “Yo creo en lo que vio ella ese día”.

La abogada Elba Marcovecchio y su futuro marido, Jorge Lanata. Foto: Movil Press

Luego, explicó cómo se construyó la relación entre ellos. “Yo trabajo mucho con lo que son los derechos de imagen y con lo que es la libertad de expresión, qué utilización se puede hacer de lo que es la voz, la imagen, la vida de una persona. Entonces obviamente en este tema Jorge es mi némesis. Es mi gran opositor. Él es el señor libertad de expresión”, destacó. Interesada en el punto de vista del periodista, luego de la audiencia Marcovecchio le mandó un mail. Desde ese momento nunca más se separaron.

El gran día

En primera instancia, lo que iba a ser una celebración para 50 personas se convirtió en un evento para 100. Pía Shaw, en LAM, por América TV, dio detalles de cómo se desarrollará el festejo en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires: “La recepción será a las 19, a las 20 la ceremonia religiosa, a las 21 la cena y a las 23.30 la ceremonia civil. No habrá baile ni carnaval carioca ni proyección de videos emotivos ”.

Como bien lo había anticipado Marcovecchio, se tratará, en efecto, de una boda simple en la que compartirán el momento con sus seres queridos. Según informó Shaw, tanto Mauricio Macri como Juliana Awada habrían sido invitados.

Las invitaciones de casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio Captura LAM

A pesar de la sorpresa que causó esta convocatoria, fue otra iniciativa la que se llevó toda la atención de los periodistas. Se trata de la decisión de la pareja de no invitar a Fernando Burlando, con quien Marcovecchio trabajó durante una gran parte de su carrera como abogada.

Evidentemente, la relación entre ambos letrados no quedó en los mejores términos. En este sentido, Pía Shaw indicó que el problema surgió al momento en el que Elba decidió dejar de ser parte del equipo del reconocido abogado para abrir su propio estudio.

Por último, otro de los temas que más sorpresa generó fue la singular nota sobre “la mesa de regalos” en la invitación. En la misma se puede leer: “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (en Christie´s, 3 millones de dólares aproximadamente los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien los necesite y haga un buen uso de ellos: la fundación Margarita Barrientos”, reza la invitación.