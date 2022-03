Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: la fecha de su casamiento, los invitados, el lugar y un cuadro revelador

A finales de diciembre, Jorge Lanata confirmó que este año contraería matrimonio con su novia, Elba Marcovecchio. La fecha para el enlace ya es una realidad y la pareja dará el sí el próximo mes de abril.

Luego de dos años de relación, el periodista y la abogada protagonizarán una de las bodas más esperadas del año, en un festejo íntimo que incluirá a un grupo acotado de invitados.

“Lanata y Elba se van a casar el 23 de abril”, confirmó ayer Ángel de Brito en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM). “No es con fiesta, es una cena. Ya me invitaron y me dijeron que me tire todo. Están felices. Se aman”, agregó Yanina Latorre, cercana a la pareja y quien formará parte del encuentro.

La panelista aportó además algunos detalles acerca de cómo será la fiesta. “Es una mega cena que va arrancar a las seis de la tarde. No va a haber baile. Son pocos invitados. Van a ir 70 invitados”, detalló.

En el ciclo Nosotros a la mañana, Carlos Monti coincidió en que el enlace tendrá lugar ese mismo sábado de abril. Y explicó: “Yo sigo a la doctora Marcovecchio en Instagram y en sus historias publicó algo que me llamó la atención: un retrato de San Jorge -cuya celebración en el calendario cae el 23 de abril- junto al que escribió: ‘Amo tu risa, tus palabras, tu silencio, tu mirada, tu abrazo, tus besos, tu ser, amo tu amor. La vida juntos es una bendición’”.

El periodista de espectáculos compartió a continuación que, tras haber visitado el nuevo estudio de la doctora Marcovecchio, pudo comprobar que un gran cuadro con la figura de San Jorge decora una de las paredes de su despacho. “Lo mandó a pintar Jorge Lanata especialmente”, reveló. Y agregó: “Yo relaciono esta imagen con el dato de que San Jorge es el 23 de abril”.

Monti adelantó que la fiesta tendrá lugar en un campo de la zona norte del Gran Buenos Aires, en una locación que incluye una pequeña capilla. Sin embargo, el conductor no precisó en qué localidad se realizará el festejo.

Sobre el número de invitados que serán testigos del especial acontecimiento, el periodista comentó que inicialmente rondarían los 50, pero la cifra se habría incrementado. “Ahora se tiran a 90, y ahí queda”, precisó. En cuanto a algunos preparativos pendientes, Monti apuntó que la semana que viene los flamantes novios deberán resolver quiénes serán los padrinos de la boda y determinar “quién va a ser el diseñador que le va a hacer el vestido de novia a Elba”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio darán el sí el próximo 23 de abril

Lanata, de 61 años, se casará con su pareja, de 42, por la vía civil y religiosa. “Nos casamos en abril por Iglesia, estoy súper feliz, los detalles no van a trascender porque los vamos a mantener en lo íntimo, eso quedará en la privacidad”, confirmaba la novia a finales de diciembre en diálogo con la periodista Marina Calabró.

El amor entre el periodista y la abogada surgió hace dos años, cuando ambos se encontraron por un tema laboral. Fue cuando la letrada representaba a Flor de la V en una mediación que tenía con el periodista. Marcovecchio contó, en conversación con Los ángeles de la mañana, que se vieron por segunda vez por un pedido suyo. “Fue por un tema profesional por temas de derechos de imagen”, contaba Elba -quien formaba parte del estudio de Fernando Burlando- en noviembre de 2020. Ese encuentro fue suficiente para que surgiera el flechazo.

“Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento. Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, confesó entonces en diálogo con Intrusos.

Elba también se explayó en una entrevista con LAM sobre quién dio el primer paso y dejó entrever que fue el periodista. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, se limitó a decir. “Jorge es el hombre más maravilloso que hay, ¡aprendan! Es un amor. No escatima en abrazos, contención y tiempo. Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta. Estoy absolutamente feliz”, sumaba Marcovecchio.