Carlos Baute tuvo que recurrir a la justicia por el acoso de una fan: “Tengo mucho temor”

En plena gira promocional de su nuevo disco, Carlos Baute afronta uno de los momentos más complicados de su vida. El cantante -que se presentará el próximo sábado en el teatro Broadway- ha tenido que recurrir a la justicia española para resguardarse del acoso de una fan .

Si bien hay una orden de restricción que impide el acercamiento, el compositor confesó que la mujer volvió a acercarse a su mujer y sus hijos hace apenas unas horas.

Mientras prepara su show del próximo sábado, Socios del espectáculo se metió en el ensayo y pudo hablar con el venezolano. “Estamos en pleno ensayo, con la coreografía, los músicos; no paramos”, comentó Baute mientras tiraba unos pasos junto a sus bailarines.

Si bien el artista asegura estar feliz con su presente profesional, su mirada y su ausente sonrisa llamaron la atención de los conductores , quienes inmediatamente le preguntaron si tenía que ver con este acoso que desde hace unos meses está sufriendo en España. “Sí, muy lamentable esa situación. Tuve que ponerle una orden de alejamiento. Ya lo había vivido una vez en Venezuela pero no me había vuelto a pasar”, contó el músico con tono serio.

Notablemente angustiado, el compositor de “Colgando en tus manos” expresó: “Y bueno, volvió a ocurrir y la verdad que estoy muy preocupado. Debo decir que yo amo, adoro, quiero y respeto a mis fans pero hay límites” . Sin embargo, Baute hizo una confesión que paralizó a los conductores del ciclo: “Estoy muy preocupado porque justo me acaba de llamar mi mujer y me dijo que la ha visto otra vez y ella no puede estar cerca. Tenemos mucho temor”, reveló.

Carlos Baute

“Ya la jueza nos dijo que si llega a acercarse, directamente la guardia civil la va a llevar presa. Y me acaba de llamar mi mujer desde el colegio de los niños que la vio allí”, agregó desencajado. Mientras las panelistas le preguntaban cuáles eran las actitudes que había tenido esta acosadora, el cantante advirtió: “No puedo dar muchos detalles pero para que haya dado una orden de alejamiento es por algo, no solamente ha estado en la casa. Son muchas cosas ”.

“Ahora estoy súper nervioso porque mi mujer me acaba de interrumpir el ensayo, me ha llamado siete veces, algo raro en ella y dije: ‘¿qué pasa?’ Y me dice: ‘Carlos está en el colegio’”, agregó al tiempo que pidió terminar la nota para poder llamar a su esposa. “Han ocurrido muchas cosas que no lo puedo contar pero sigo preocupado”, señaló.

Tras reconocer que suele tener un vínculo muy cercano con sus fans, Baute recordó que esta chica había estado presente en una cena organizada en diciembre pasado en España. “Lo hago porque las adoro. Nosotros estamos aquí por ellas. La última vez que estuve aquí por lo del teatro Colón (donde cantó junto a Axel) tuvimos una cena con todos los clubes de fans. También lo hice en España en diciembre y esa noche ella estaba allí”, advirtió.