El nuevo drama de María Valenzuela: tiene que someterse a una cirugía mamaria

Hace unas semanas, María Valenzuela sorprendió con un emotivo mensaje que subió a sus redes sociales, en el cual contaba los problemas de salud que estaba sufriendo a causa de una mala praxis dental. En las últimas horas, la actriz -que está por viajar al sur para someterse a un tratamiento- reveló un nuevo padecimiento: “ Me tengo que operar las lolas porque tengo todo encapsulado ”, confesó angustiada.

La información la dio este martes Carlos Monti en Nosotros a la mañana. “Ayer nos enteramos que María está teniendo un nuevo problema de salud. Nos dejó un audio contándonos sobre este padecimiento, que tiene que ver con una operación de lolas. Tiene que quitarse los implantes mamarios y esto justo le explota en medio del trabajo, está haciendo teatro”, comentó el periodista.

Ante el asombro de sus compañeros, el panelista puso al aire un audio que le envió la actriz contándole la situación. “ Estoy haciéndome estudios. El odontólogo me sacó bastante el dolor porque me puso una resina en todo lo que es la boca y encías. Me estoy haciendo análisis de sangre y tomando suplemento para tener más fuerza y energía. Tomo dos por día para que me levante el ánimo también ”, relató en referencia al tratamiento que está llevando adelante para mejorar su estado.

Sin embargo, ese no es el único problema que está padeciendo la artista por estos días. A modo de primicia, Valenzuela confesó que también deberá someterse a otra operación que no tenía planeada. “Me tengo que operar las lolas por eso también estoy haciendo mamografías y análisis de sangre porque tengo bultos. Está todo encapsulado mal, así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga porque ya no puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”, confesó muy angustiada.

Después de escucharla, Monti volvió a tomar la palabra y explicó lo que una intervención de estas características significa en su situación. “Primero, tiene que recuperar peso para ser sometida a la operación. Para poder recuperar peso necesita comer y para poder comer necesita arreglarse la boca ”, señaló. Respecto al problema en sus mamas, aclaró: “Se va a quitar los implantes, no se va a volver a poner nada y van a analizar en qué contexto se encuentran esos bultos que aparecieron”.

“Peso 35 kilos”

A mediados de marzo, Valenzuela publicó un video en su cuenta de Instagram en el que dio cuenta del calvario que atravesaba por una supuesta mala praxis. “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido”, decía la actriz.

“Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo. Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí. En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, para solucionar el problema”, continuaba en su video.

En diálogo con LA NACION, Valenzuela dio precisiones sobre el tratamiento que está llevando adelante: “El 11 de abril viajo a Ushuaia para hacerme el tratamiento y espero que dé resultado. Y, poco a poco, estoy recuperando el peso. Ya aumenté un poco más de 3 kilos. Estoy tomando unos suplementos dietarios que vende Claudia, la esposa de Carna, y mi médico clínico me dijo que son geniales. Le estoy sumando licuados de avena, banana, leche de almendras y azúcar negra que me dejan ‘pipona’. Además, estoy tratando de comer lo que me permite la boca. Espero que cuando vuelva de Ushuaia esto esté solucionado. De todas maneras, sigo el tema con mi abogada”.