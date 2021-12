Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: la historia de amor que surgió de una consulta laboral y va camino al altar

Este martes, la periodista de espectáculos Marina Calabró, panelista del programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), dio a conocer, con la ausencia del conductor en el ciclo, que Jorge Lanata, de 61 años, se casará con su pareja, la abogada Elba Marcovecchio, de 42.

En el comienzo de la emisión, la periodista contó: “Quería corregir que este es el programa de Jorge Lanata pero en abril será el de Marcovecchio”. Luego de un momento de silencio, añadió: “Jorge Lanata de Marcovecchio. ¡Va a haber casamiento!”. “Sí, Nos casamos en abril por Iglesia, estoy súper feliz, los detalles no van a trascender porque los vamos a mantener en lo íntimo, eso quedará en la privacidad”, confirmó Elba en un audio enviado a Calabró.

En noviembre de este año, en diálogo con el programa Intrusos, la pareja habló sobre la posibilidad de un casamiento inminente. Tras contar que se iban a Uruguay a descansar, el cronista del ciclo de espectáculos quiso saber sobre el estado de la pareja. “¿Cómo está la relación?” preguntó. “Fantástico, ¿yo qué te voy a decir?”, respondió la letrada. “¿Te gustaría casarte con él?”, indagó el periodista. “¿Me lo preguntás a mí?, respondió ella mientras Lanata soltaba una risa tímida. La abogada, entonces, no dudó: “Yo te contesto: sí, me gustaría”. “¿Y a vos, Jorge?”, insistió el cronista.

“No sé, ¡me acaba de pedir matrimonio! Le tengo que responder”. “¡Y respóndele ahora!”, le dijo el periodista. “Y, no sé si es momento este. En algún momento le respondo y te contamos”, concluyó Lanata en la nota. Finalmente, a poco más de un mes de esa entrevista, la propuesta ya es un hecho.

Una consulta laboral que derivó en flechazo

Elba Marcovecchio contó que se enamoró de Jorge Lanata la primera vez que se encontraron

Todo surgió cuando Lanata y Marcovecchio se encontraron por un tema laboral tras haberse visto por primera vez tiempo atrás, cuando la letrada representaba a Flor de la V en una mediación que tenía con el periodista.

La abogada contó, en diálogo con el programa de eltrece, Los ángeles de la mañana, que se vieron por segunda vez por un pedido suyo. “Fue por un tema profesional en el que estoy trabajando de temas de derechos de imagen”, contaba Elba -quien formaba parte del estudio de Fernando Burlando, ahora abrió uno propio- en noviembre de 2020, cuando repasó el inicio del vínculo con el periodista y conductor. Ese encuentro fue suficiente para que surgiera el flechazo. “Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento”, remarcó. Y dijo: “Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, confesó luego en diálogo con Intrusos.

El primer paso. La abogada, quien ha salido a hablar de la relación más que su pareja, también se explayó en una entrevista con LAM sobre quién dio el primer paso, y dejó entrever que fue el periodista. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, se limitó a decir, para luego confesar que se enamoró “desde el primer día”. Asimismo, Marcovecchio también elogió al conductor de Periodismo para todos. “Jorge es el hombre más maravilloso que hay, ¡aprendan! Es un amor”, subrayó. Y agregó que el periodista no escatima en “abrazos, contención y tiempo”.

“Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta. Estoy absolutamente feliz”, sumaba Marcovecchio.

Jorge Lanata: “Uno se enamora de golpe”

En marzo de 2020, antes de la llegada de la pandemia de coronavirus al país, Jorge Lanata visitó el programa La noche de Mirtha Legrand y se explayó sobre lo bien que se lleva con su exmujer, Sara “Kiwi” Stewart Brown, y sobre cómo transita sus relaciones amorosas. En ese momento, todavía no estaba en pareja con la abogada, pero sus palabras bien podrían aplicarse a cómo se desarrolló el vínculo romántico con Marcovecchio.

“Uno se enamora de golpe, no es que uno lo busca”, expresaba el periodista. “¿Qué te enamora de una mujer? ¿Crees en el amor a primera vista?”, preguntó Legrand. “Claro, me he enamorado”, respondió. “Una mina te tiene que gustar. Tiene que gustarte lo que ves”, añadió. “¿Físicamente?”, profundizó Mirtha. “Sí, pero aparte tiene que ser inteligente y tiene que ser independiente. Eso me parece importante. No me banco a una mina que no haga nada”, agregó.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, en mayo de este año, cuando el periodista volvió de Miami, donde realizó un documental para National Geographic Captura video Farándula Show

En agosto de 2021, cuando cumplieron un año de relación, el periodista volvió al programa que ya estaba comandado por Juana Viale, y Elba se encontraba presente en el estudio. “Es mi novia”, manifestó. “Estoy enamoradísimo”, remarcó. “Cuando nos vimos por segunda vez nos quedamos hablando como dos horas, tenía gente esperando y los clavé”, recordó Lanata. “Seguimos, seguimos, seguimos y acá estamos”, sumó con un tono más descontracturado, ya que al comenzar la relación, se negaba a usar el término “novia”. En Lanata sin filtro declaraba: “A esta edad uno no tiene novia. Sí, estoy saliendo con alguien, y es todo lo que voy a decir”, confirmaba al aire.

La familia ensamblada

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se encuentran actualmente vacacionando en Uruguay Archivo

Elba Marcovecchio nació en La Plata y en 1998 se recibió de abogada, profesión que ejerce desde ese entonces. Es viuda y madre de dos niños adolescentes, Valentino y Allegra. “Alejandro, que era mi marido, falleció hace nueve años. Los crié sola”, contó en Intrusos, donde se refirió a la relación que Lanata mantiene con ellos. “Fue muy gracioso porque antes de presentárselos yo les dije que salía con alguien y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”.