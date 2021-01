Tras su eliminación de Cantando 2020, Dan Breitman confesó: "No me veía ganador" Crédito: Jorge Luengo

En la puerta de la semifinal, Dan Breitman y Flor Anca fueron eliminados del Cantando 2020. Su interpretación del tema "Sin tu amor", de Sandra Mihanovich, no convenció al jurado y el actor fue directo al teléfono, donde perdió con Agustín "Cachete" Sierra. Este miércoles, el participante pasó por Los ángeles de la mañana y habló de su experiencia en el certamen de canto.

"Súper feliz de haber pasado por el certamen. No me veía ganador, acá tiene que ver mucho el tema de los seguidores", comentó el humorista quien bromeó con que le hubiera gustado estar en la final con Cachete Sierra. Mientras aseguró que se hizo muy amigo del "chico sexy" del programa reveló que lo ve en la final del certamen junto a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

"Con ellos pegué re buena onda. Con Cachete jugábamos al ping pong y con Pablito Ruiz también", aseguró y enseguida reveló su miembro de jurado favorito. "Con Nacha (Guevara) también me llevé muy bien. Me mandó un mensaje donde me agradeció por cantar sus canciones con tanto cariño. La admiro mucho, en mi casa se escuchaban sus temas. Era la flaquita que cantaba canciones polémicas. ¡Y ya tengo su WhatsApp!", gritó emocionado.

Su paso por el reality de canto no sólo dejó talento y humor sino algunas polémicas, como la que sucedió cuando Dan y su compañera Flor Anca decidieron cambiar a su coach. "No se entendió qué pasó. No pegamos onda, le pedimos a la producción si podíamos cambiar y se armó un conflicto mediático que padecí mucho", explicó.

Por último, el actor habló de sus próximos proyectos laborales. "Me llamó Valeria Ambrosio para hacer el musical Lola Fest, en el Lola Membrives. También pensé en hacer un streaming con las canciones que vengo haciendo y me gustaría armar un unipersonal para dentro de dos o tres meses, pero presencial". En cuanto a cómo está su corazón, sorprendió con una primicia: "Estuve chapando con un colombiano que conocí por Tinder. Se llama Manuel, estamos empezando algo lindo".

