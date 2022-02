Ellen DeGeneres, entre la despedida de su programa y un sueño cumplido: la apertura al público de su santuario de gorilas

Después de atravesar dos años muy complicados, debido a las acusaciones de acoso, intimidación y racismo que recibió por parte de varios miembros de la producción de su programa, Ellen DeGeneres parece enfocarse en las causas altruistas que viene llevando adelante desde hace un tiempo.

Y en ese sentido, esta semana la conductora cumplió uno de sus sueños más anhelados: abrir al público general su santuario de gorilas ubicado en Ruanda . El campo, que está en las afueras del Parque Nacional de los Volcanos, en el país africano, llegó a manos de la estrella gracias a su esposa, Portia de Rossi, quien le regaló el centro de conservación de gorilas a su mujer cuando cumplió 60 años.

El legado de Dian Fossey

El lugar lleva el nombre de Campus Ellen DeGeneres de la Dian Fossey Gorilla Fund, en honor a la difunta conservacionista estadounidense. “ Dian Fossey siempre ha sido un heroína para mí, por lo que ha sido el gran honor de mi vida apoyar este proyecto ”, dijo DeGeneres en un comunicado de prensa enviado a The Post.

“Ver mi nombre junto al suyo en las paredes de este hermoso campus, y saber que estoy haciendo mi parte para proteger a los gorilas en peligro de extinción y continuar con el legado de Dian, es simplemente increíble”, agregó la estrella, que lleva dos años trabajando para hacer esto posible.

Fossey, que luchó durante años para salvar a los gorilas de los cazadores que visitaban la zona, fue encontrada asesinada en la cabaña que habitaba en las montañas de Ruanda, en 1985. Desde entonces, distintas personalidades se han ocupado de continuar con su legado y proteger a los animales que habitan en el lugar. La Dian Fossey Gorilla Fund está considerada como la mayor y más antigua organización en el mundo dedicada enteramente a la conservación de gorilas.

“Desde el principio, la misión de este proyecto se ha centrado en la creación de un espacio para involucrar a las numerosas partes interesadas en la conservación -estudiantes, científicos, turistas, socios de la conservación y miembros de la comunidad- para avanzar en nuestro objetivo colectivo de salvar a los gorilas y, más ampliamente, al planeta”, dijo la Dra. Tara Stoinski, presidenta y directora científica del Fondo Fossey. “Esperamos que las personas que visiten el Campus Ellen DeGeneres salgan inspiradas para marcar la diferencia, tal y como hizo Dian Fossey”.

El campus, que abrió sus puertas al público el pasado jueves, realizará tours privados. “El Campus Ellen representa una enorme ampliación de nuestros espacios de enseñanza y laboratorio, lo que nos permite no solo aumentar, sino transformar nuestros programas de estudio de los gorilas y su hábitat forestal crítico y ofrecer oportunidades educativas a los científicos africanos que inician su carrera y a los miembros de la comunidad local”, dijo Felix Ndagijimana, director de programas de Ruanda del Fondo Fossey.

Entre los famosos que han donado dinero para poder concretar este sueño se encuentra Leonardo DiCaprio, quien financió un teatro y un laboratorio de computación en el lugar. Gracias a este trabajo, se pudo evitar la extinción de los gorilas de montaña y su población pasó de 250 en los años 80 a más de 600 al día de hoy.

Último año de un show legendario

En medio de todo esto, DeGeneres se prepara para encarar un nuevo capítulo en su vida ya que, según anunció hace unos meses, dejará de conducir su icónico The Ellen DeGeneres Show cuando concluya la actual temporada 2021-2022.

Durante el 2020, la conductora estuvo envuelta en una polémica que llevó a WarnerMedia a iniciar una investigación interna sobre el programa, luego de que varios exempleados aseguraran que el ambiente de trabajo era “tóxico”. Dentro de las quejas que circularon, los comentarios inapropiados y la cultura del miedo fueron los que más se repitieron al hacer referencia al ciclo.

La crisis interna llevó a que DeGeneres reconociera “erorres” y pidiera disculpas a los empleados del talk show. “Todos tenemos que ser más conscientes de la forma en que nuestras palabras y acciones afectan a los demás, y me alegra que me hayan llamado la atención de los problemas en nuestro programa. Prometo hacer todo de mi parte para continuar exigiéndome a mí misma y a todos los que me rodean para aprender y crecer”, había señalado Ellen en un mensaje que envió a la totalidad del staff del exitoso ciclo.