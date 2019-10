Ellen DeGeneres respondió a quienes la criticaron por una foto donde se la ve junto a George Bush

8 de octubre de 2019

Ellen DeGeneres recibió muchas críticas este fin de semana desde las redes sociales luego de que se viralizara una foto de ella junto al expresidente de Estados Unidos George Bush. La imagen fue tomada en el partido de los Dallas Cowboys versus Green Bay Packers y los muestra uno al lado del otro, muy jocosos.

Además, en otras fotos y videos, se podía ver a la humorista junto a su pareja, Portia de Rossi, y a Laura, la esposa de Bush, en el Cowboys Stadium. Recordemos que el político se destacaba por ser conservador y las críticas que recibió Ellen en las redes sociales apuntaban a eso y a que él es anti LGBTQ y lo señalaban como el causante de las muertes de estadounidenses en Irak y Afganistán.

Ante esta ola de malos comentarios, DeGeneres subió a sus redes sociales un descargo que hizo desde el piso de su programa, en el que afirma que ella y su pareja fueron invitadas al partido por Charlotte Jones, hija del dueño de los Cowboys, Jerry Jones. Además dijo que ella estaba al tanto de que estaría "rodeada de personas con puntos de vista y creencias muy diferentes".

"'¿Por qué una liberal homosexual de Hollywood [haciendo referencia a ella misma] se sienta junto a un presidente conservador?'", se preguntaron muchos. Mucha gente estaba enojada", dijo y destacó un tuit positivo que rezaba: "Ellen y George Bush juntos me hacen tener fe en Estados Unidos nuevamente".

Así es como la conductora explicó: "Aquí está la cosa: soy amiga de George Bush. De hecho soy amiga de muchas personas que no comparten las mismas creencias que yo. Todos somos diferentes y creo que hemos olvidado que está bien que todos seamos diferentes (...) El hecho de que no esté de acuerdo con alguien en todo no significa que no voy a ser amiga de ellos. Cuando digo que sean amables entre sí, no me refiero solo a las personas que piensan lo mismo que vos. Cuando digo eso quiero decir: «Sé amable con todos»".