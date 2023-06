Elliot Page: la agresión de un famoso actor, el romance secreto con Kate Mara y otras revelaciones en sus memorias

escuchar

Elliot Page saltó a la fama en 2007 gracias a su protagónico en La joven vida de Juno; su interpretación de una adolescente embarazada que decidía dar en adopción a su hijo conquistó al público y a la crítica. En ese momento su nombre era Ellen y tenía 20 años. Venía de una carrera como actriz infantil en su Canadá natal y Hollywood le abrió las puertas de par en par. Luego de ocho años y varios éxitos de taquilla como X-Men: La batalla final y El origen, Page contó de forma pública que era gay y, en 2020 se reveló como persona trans. Hoy, a los 36 años y con un recorrido como activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, está a punto de publicar Pageboy, un libro en donde cuenta en primera persona su lucha por encontrar su identidad y revela alguno de sus secretos mejor guardados .

En una charla con la revista People, la estrella de la serie de Netflix Umbrella Academy adelantó algunas de las historias que componen sus memorias, que verán la luz el próximo martes 6 de junio, y se mostró feliz. “Hoy definitivamente me siento de una manera que nunca pensé que me sentiría”, contó. “Creo que eso se manifiesta principalmente en lo presente que me siento. El tipo de facilidad y la capacidad de existir. Ha habido períodos en mi vida en los que realmente sentí que no lo era. Hablamos de la alegría trans y la euforia y todas esas cosas y mucho de eso está en la quietud. Me siento tan afortunado”, confió.

Una violenta agresión

Pero no todo fue tan feliz para Page estos últimos años. En uno de los capítulos del libro, el actor recordó cuando otra celebridad lo agredió de forma verbal dos meses después de hablar de su sexualidad en una fiesta de cumpleaños. El hecho sucedió en Los Ángeles, en 2014. “No eres gay, eso no existe. Solo tienes miedo de los hombres “, recordó que le dijo, y le dijo que iba a tener sexo con él para que se diera cuenta de que no era gay. Unos días después le aclaró que no tenía “ningún problema con los homosexuales”. “Muchas personas queer y trans lidian con eso sin cesar”, reconoció, y aseguró que se trata de momentos “horribles”.

Luego de aclarar que esas situaciones se dan de forma constante y que incluso en Hollywood se realizan chistes sutiles al respecto -”Ellos son los que eligen qué historias se cuentan y crean contenido para que la gente lo vea en todo el mundo”, reflexionó-, explicó por qué no mencionó el nombre del famoso actor que lo atacó a propósito, aunque muchas personas fueron testigos del hecho. “Pero se enterará de esto y sabrá que es él”, confió.

Amores secretos

Otra de las revelaciones de Page relacionadas a la industria tiene que ver con el amor. “La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue Kate Mara”, escribió Page en Pageboy. “Ella tenía un novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella”. Luego de contar que Mara ya leyó su libro, explicó que la relación tuvo lugar en 2014 cuando estaba filmando X-Men: Días del futuro pasado y que incluso Minghella apoyó a Mara en la exploración de sus sentimientos por Page. “Nunca pensé que podría estar enamorado de dos personas y ahora sé que puedo”, reveló Page que le dijo Mara en aquel entonces.

Page junto a Kate Mara, en 2014 Grosby Group

“Esto fue justo después de que me declarara gay y fue un momento de exploración y también de angustia”, agregó el actor. “ Creo que mi relación, o como quieras llamarla con Kate, resume en gran medida una cierta dinámica en la que me encontré constantemente, que era enamorarme de personas que, y creo que muchos de nosotros hacemos esto, no están completamente disponibles ”, analizó. Además, reveló que con Mara son aún muy cercanos.

Elliot Page durante sus primeros años de transición GEOFF ROBINS / AFP - Archivo

Además de Mara, Elliot rememoró otra relación dentro de Hollywood, y aunque no develó su identidad, en sus memorias lo bautizó Ryan. El artista repasó que trabajaron juntos y que se agarraron de la mano en secreto en el set pero fingieron ser amigos en otros lugares públicos. Además, contó que en una oportunidad fueron seguidos por paparazzi, que salían de los hoteles por puertas diferentes y que no se miraban en público. O en fiestas. “Algunos de mis amigos ni siquiera sabían que estaba en una relación”, admitió.

“En última instancia, creo que ella me amaba. Nos amábamos y eso era muy real en nuestra burbuja. Fue fantástico. Fue realmente hermoso. La admiré y me inspiró de muchas maneras. Pero sentirse escondido era demasiado doloroso. Eso era imposible y no una relación sostenible en absoluto. Y me enseñó que no volvería a hacer eso”, concluyó.

Amigos cercanos

Así como Page relató las agresiones de las que fue blanco, también destacó las amistades inspiradoras que logró dentro del mundo del espectáculo: Catherine Keener, Kristen Wiig y Alia Shawkat ayudaron a salvarlo. “Todos amamos a Catherine Keener, por supuesto. A Catherine la conozco desde que tenía 19 años y ha sido una de las personas más importantes de mi vida”, destacó.

Keener y Page, en el Festival de Sundance 2007 Grosby Group

Page recordó que luego de La joven vida de Juno, durante la temporada de premios -una época muy abrumadora- Keener la dejó vivir con ella. “ Desde que la conocí, es una de las personas más cercanas a mí en mi vida. Y una de esas personas de las que realmente no sabés quién serías sin ella ”, aseguró.

LA NACION