Elliot Page habló sobre el activismo, la empatía y la transición de género: “Mi vida mejoró drásticamente”

A fines de 2020, Elliot Page anunció su cambio de género. Desde entonces, el proceso de transición ha sido un camino no exento de dificultades frente a posturas transfóbicas, aunque rotundamente positivo en la vida del intérprete.

En una visita al programa Late Night with Seth Meyers con motivo del lanzamiento de la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy, el artista de 35 años habló acerca de cómo fueron los últimos años de su vida y se embarcó en una conversación sobre identidad, activismo y empatía.

En la ficción de Netflix, Page encarna al personaje de Viktor Hargreeves, protagonista de sus propias transiciones. En algunas de las escenas, Viktor habla con su familia y revela cómo es dar cuenta de sus condiciones de género.

El actor conversó con Meyers acerca del tacto y la delicadeza con que la serie aborda la temática. Inspirado en su historia personal, Page conversó directamente con el showrunner Steve Blackman y con el escritor Thomas Page McBee para la creación del personaje, entretejiendo sus propias experiencias de vida en el viaje de Viktor.

Elliot Page y Emmy Raver-Lampman en la tercera temporada de The Umbrella Academy Capturas

“En lo que quiero centrarme en este momento y ha sido tan extraordinario es en el grado de alegría que siento. Me siento de una manera que nunca creí posible durante mucho tiempo”, expresó el actor en el programa. Y se refirió al clima de trabajo dentro del proyecto: “ Todos estamos en el mismo equipo aquí, ya seas trans, no binario, de género no conforme, cis, todos tenemos límites y restricciones debido a la obsesión de las personas con lo binario y cómo se supone que todos debemos vivir nuestras vidas Pero sería muy especial para todos nosotros poder conectarnos y hablar sobre lo similares que somos en todos nuestros viajes ”, valoró.

Page reveló que su vida “mejoró drásticamente” después de declararse transgénero e instó a la gente a pensar en el impacto positivo de encarar estos procesos.

“ Es algo hermoso de experimentar ahora porque la mayor parte del tiempo mi vida estaba tratando de seguir adelante. Llegar a abrazar la experiencia tanto como lo hago ahora creo que me ha hecho mejor en muchas facetas: como persona, como amigo, en las relaciones ”, remarcó.

La estrella de Juno anunció su cambio de género dos años atrás a través de un conmovedor mensaje que publicó en las redes sociales. “Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, comenzó Page. “Mis pronombre ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida”.

Luego, el actor compartió su felicidad por poder contar públicamente que se identifica como Elliot. “Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy”. A continuación manifestó gratitud a la comunidad trans: “Estoy infinitamente inspirado por tantas personas de la comunidad trans. Gracias por todo el coraje, la generosidad y el trabajo incansable que hacen para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofrezco cualquier tipo de apoyo que pueda darles y me comprometo a hacer mi parte para que la sociedad sea más igualitaria y amorosa”.

Y añadía: “La discriminación alrededor de la comunidad trans es cruel y tiene horrendas consecuencias”, señaló. Y lanzó entonces un contundente mensaje a los referentes políticos que todavía relativizaban la discriminación que sufren las personas trans, o incluso alientan los crímenes de odio en todo el mundo. “A los líderes políticos que criminalizan las políticas de salud o niegan los derechos que existen a esta comunidad: tienen sangre en las manos. Desataron una furia y una ira que cae sobre los hombros de las personas trans, una comunidad que en un 40% reportan intentos de suicidio. Basta es basta. No están siendo ‘cancelados’, están hiriendo personas. Soy una de esas personas y no nos vamos a quedar calladas y callados frente a sus ataques”.