La íntima confesión de Elliot Page: “Tuve una relación secreta con una actriz durante dos años”

Desde que salieron sus memorias el pasado 6 de junio, el nombre de Elliot Page deambula por los principales titulares a nivel mundial. En ellas, el actor que se declaró como una persona transgénero en 2020 no sólo cuenta su transición hasta llegar a convertirse en quién es hoy, sino que revela algunos secretos que hasta el momento permanecían ocultos. Por ejemplo, el explosivo romance que vivió con la protagonista de un proyecto, a la que decidió llamar Ryan para preservar su verdadera identidad.

Tras aclarar que se conocieron mientras protagonizaban una película, Page confesó que se enamoró “desesperadamente” de ella. Sin embargo, mantuvieron un romance extremadamente clandestino que solo un puñado de personas conocía. “Mi pareja estaba más encerrada que yo para variar”, escribió el intérprete de The Umbrella Academy, justificando el motivo por el cual este affaire siempre permaneció en las sombras. “ Sus padres no lo sabían. Yo era el amigo que venía para Navidad… Nunca nos tocábamos afuera, apenas íbamos a cenar. Ella estaba en mi teléfono con el nombre de Ryan ”, reveló.

La primera vez que se cruzaron fue en una cafetería de Los Ángeles, hace 10 años. “Estaba radiante: su vestido, su sonrisa, cómo se apartaba el cabello de la cara… Hablamos de libros, activismo, nuestra conciencia colectiva y la profunda inteligencia de la naturaleza”, relató a lo largo de sus páginas.

Elliot Page publicó recientemente su autobiografía Pageboy instagram.com/elliotpage

A pesar de que ni siquiera sus amigos más cercanos sabían de esto, la pareja se las arregló para tener “mucha diversión” y “sexo discreto pero aventurero sobre rocas, debajo de la autopista de la costa del Pacífico, en el Parque Nacional Joshua Tree, en un avión”, enumeró sin tapujos. Los tortolitos también realizaron algunos viajes a Nueva Escocia, donde se hospedaron en la cabaña de un amigo en las afueras de Pugwash.

Y para demostrar lo enamorada que su compañera estaba de él (en esos momentos todavía usaba el nombre Ellen), el actor recordó un momento que vivieron en un aeropuerto mientras esperaban un vuelo de conexión de Air Canada. “Ryan tomó el libro que estaba leyendo y comenzó a escribir en la contraportada, una efusión de amor, una de las más hermosas cartas que he recibido”, contó.

Y si bien la relación duró alrededor de dos años, Page advirtió que todo llegó a su fin debido a la mentira, la ansiedad, el disgusto. “No era una relación sostenible”, afirmó el activista mientras explicaba los motivos.

” Ella no podía manejar la vergüenza de ser considerada queer y rompió conmigo; lo que provocó que mi corazón se rompiera ”, expresó con una notable angustia.

Con el tiempo, el medio los volvió a cruzar. Al tiempo de separarse, Elliot fue a una fiesta y allí estaba ella con su nuevo novio. “Estaban tocándose de la forma en que nunca pudo hacerlo conmigo; me destrozó“, recordó Page, quien incapaz de soportar la situación, fingió estar descompuesto y se retiró del lugar ni bien pudo. “ El chico que estaba con Ryan amablemente me trajo un poco de agua de coco. Él no tenía idea de nuestra historia, por supuesto. Fue un gesto amable, pero quería tomar esa agua y escupirla ”, confesó.

Sus otros amores

Ryan no fue la única mujer con la que Page vivió una aventura amorosa. El actor que se declaró gay en 2014 también se vinculó con la actriz Kate Mara (justo después de romper con Ryan) y con Olivia Thirlby, a quien conoció en el set de La joven vida de Juno, película que lo lanzó a la fama en 2007.

“ La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue Kate Mara. Ella tenía un novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella ”, escribió quien se relacionó con la actriz cuando él estaba filmando X-Men: Días del futuro pasado en 2014. Este romance ocurrió justo después de su ruptura con Ryan. También, coincidió con el momento en que habló abiertamente sobre su sexualidad, liberándose de los prejuicios. “Fue un momento de exploración y también de angustia”, expresó sobre aquellos años en que salió del closet.

Que Kate Mara esté de novia no fue un problema; es más, él mismo contó que el actor de El cuento de la criada estaba al tanto de la relación que ambos mantenían. “Nunca pensé que podría estar enamorada de dos personas, y ahora sé que puedo”, le habría dicho la actriz de House of Cards a su novio blanqueando su amor por Page.

Page junto a Kate Mara, en 2014 Grosby Group

“ Creo que mi relación, o como quieras llamarla con Kate, resume en gran medida una cierta dinámica en la que me encontré constantemente, que era enamorarme de personas que no están completamente disponible ”, reconoció. E inmediatamente agregó: “Y creo que definitivamente es un patrón en mi vida”. A pesar de que la relación no perduró en el tiempo, Page y Mara siguen siendo amigos. “Creo que el amor y el cuidado que tenemos el uno por el otro es algo muy especial. Separado de la intimidad sobre la que escribo”, advirtió.

Finalmente, después de cuatro años de noviazgo, Mara y Minghella se separaron en 2014 aunque fueron y vinieron varias veces. “Max y Kate se separaron y volvieron a estar juntos varias veces en el transcurso de su relación”, le dijo una fuente a Us Weekly en su momento. En 2017, la actriz se casó con la estrella de Billy Elliot, Jamie Bell.

Su flechazo con Olivia Thirlby sucedió siete años antes, más precisamente en el año 2007 mientras rodaban La joven vida de Juno, el film que narraba la historia de una adolescente que tiene que tomar una decisión ante un embarazo no deseado. “Me quedé desconcertado en el momento en que vi a Olivia Thirlby. Aunque teníamos la misma edad, ella parecía mucho mayor, capaz y centrada. La química era palpable, me atrajo”, reveló en sus memorias.

Tras pasar mucho tiempo juntos, la declaración de amor llegó en la habitación de un hotel. “Thirlby me miró directamente y dijo sin rodeos: ‘Me atraes mucho’”, recordó. Inmediatamente, él también le confesó sus sentimientos y comenzó una aventura con quien interpretaba a su mejor amiga en el set.

Page junto a Olivia Thirlby Grosby Group

“ Ella me hizo desear de una manera nueva, esperanzadora. Fue la primera vez que me abrí ”, recordó Page, que por ese entonces todavía se hacía llamar Ellen y no se había declarado gay. Tras confesar que tenían intimidad todo el tiempo, el actor enumeró los distintos lugares donde se encontraban: “Su habitación de hotel, en nuestros motorhome en el trabajo, una vez en una pequeña habitación, en un restaurante… Pensamos que estábamos siendo sutiles. Tener intimidad con Olivia ayudó a disipar mi vergüenza. No vi un destello de eso en sus ojos y quería eso, dejar de sentirme miserable por lo que soy”, escribió.

Thirlby, también de 36 años, se declaró bisexual en 2011 y está casada con Jacques Pienaar desde 2014. Después de ella y de Kate Mara, Elliot fue vinculado con la artista estadounidense Samantha Thomas, a quien blanqueó como su primera relación oficial y estuvo alrededor de un año y medio.

El 3 de enero de 2018, la estrella canadiense sorprendió a sus seguidores anunciando su matrimonio con la bailarina profesional Emma Portner. “No puedo creer que pueda llamar esposa a esta extraordinaria mujer”, escribió Page en sus redes sociales a tan sólo seis meses de haberla conocido. Por su parte, la profesora de danza contemporánea expresaba: “Puedo llamar esposa a esta increíble mujer”.

Emma Portner, esposa de Elliot Page, acompañó al actor en su decisión de declararse como una persona transgénero https://www.instagram.com/elliotpage/

Sin embargo, la relación tampoco prosperó y llegó a su fin al cabo de tres años. “Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el verano pasado. Nos tenemos el mayor respeto y seguimos siendo amigos cercanos”, comunicó el protagonista de The Umbrella Academy, que actualmente está soltero.

