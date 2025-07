Eltrece levanta el programa de Homero Pettinato y rearma su grilla

Desde hace tiempo eltrece lucha para mejorar sus números de rating. Frente a Telefe, que se convirtió en líder absoluto, el canal que comanda Adrián Suar viene haciendo cambios en la programación para recuperar al público perdido. Su última apuesta fuerte fue el ciclo de entretenimientos de Homero Pettinato, Reacción en cadena, que por la baja audiencia que obtuvo se levanta este viernes.

Con bombos y platillos, eltrece anunció que próximo lunes sería el día D para el canal con una fuerte reorganización de su grilla. La vuelta a la televisión de Mario Pergolini con un formato de late night show llamado Otro día perdido, a las 22.30 y el regreso de Guido Kaczka a sus orígenes con Buenas noches familia, a las 21, generaron mucha expectativa. El conductor debutará con un formato completamente renovado lleno de propuestas lúdicas, momentos emotivos y desafíos pensados para que todo el público se divierta, incluidas las mascotas.

Uno de los segmentos más esperados será el de adopción responsable de perros, una iniciativa que promueve el amor por los animales, la posibilidad de darles un nuevo hogar y agrandar la familia. El programa contará con invitados especiales, figuras del espectáculo y el deporte, participantes jugando en vivo y otros que irán a cumplir sus sueños. Además, los televidentes serán parte fundamental del programa, ya que podrán votar en vivo desde casa por sus shows favoritos y participar por premios instantáneos y en efectivo.

Guido Kaczka, figura de eltrece

El ex CQC, por su parte, en este nuevo programa mezclará la actualidad con el humor, la ironía y la tecnología en una propuesta de gran despliegue. Promete monólogos punzantes, entrevistas, inteligencia artificial, asistentes virtuales y un escenario deslumbrante con tribuna para cien personas y banda en vivo. Debido a estas modificaciones, el ciclo que conduce Darío Barassi, Ahora caigo, pasa a las 18.30. En principio se iban a reacomodar los horarios de la tarde pero por la baja performance en materia de rating, Reacción en cadena quedó fuera de la grilla.

No es la primera vez que eltrece pone sus fichas en un ciclo de entretenimientos para la segunda tarde. En Reacción en cadena, los participantes se enfrentaron a diferentes desafíos relacionados con las palabras. El ciclo arrancó con el pie izquierdo. En su primera semana y en ese horario se jugaron varios de los partidos del mundial de clubes, con alto rating en la pantalla de Telefe. De hecho, el día del debut, que promedió 3.2 puntos, se enfrentó al encuentro del Real Madrid con Botafogo, que lideró la franja con una marca máxima de 16,3. Más allá de que estos formatos están pensados como unitarios y en Argentina se emiten de manera diaria por una cuestión presupuestaria, la elección de una cara desconocida para el target de gente que ve televisión abierta jugó en contra. Pero todas las alarmas sonaron en eltrece cuando este martes el programa promedió 1.7, su marca más baja que está muy lejos de los 4 puntos que esperaban.

Homero Pettinato tiene un largo recorrido en el streaming, la radio y el teatro, pero esta fue la primera vez que el hijo de Roberto Pettinato conduce un programa en la pantalla chica. Dueño de un humor incorrecto que lo caracteriza, no logró seducir a un público que maneja otros códigos. Consultado por Intrusos, el humorista admitió luego de su estreno: “Desde adolescente que estaba esperando el momento que se de el debut, y se dio. Yo no lo vi, yo hago oídos sordos a todo. Me baso en mi Instagram, el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto ni por rating, ni por repercusiones, y el canal respetó eso también, nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, la verdad”.

Al confirmar la noticia, Rodrigo Lussich contó que hasta finales de julio, Viviana en vivo y Cuestión de peso sumarán media hora para cubrir el espacio que queda vacante. En agosto, cuando el ciclo que conduce Canosa llegue a su fin, será Guido Kaczka quien vuelva a la tarde con Los 8 escalones de los tres millones.