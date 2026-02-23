El inesperado percance de Ricardo Canaletti con Matilda Blanco: “Lo vi en calzoncillos”

Lejos de los casos policiales que estremecen al país, Ricardo Canaletti eligió distenderse y visitó Ángel responde, el ciclo del canal de streaming Bondi Live. Entre risas y complicidad, no solo sorprendió al revelar “quién es su permitido”, sino también al contar el inesperado percance que tuvo con Matilda Blanco. El periodista, acostumbrado a los expedientes policiales, mostró una faceta relajada que cautivó a los espectadores desde el primer minuto.

Ricardo Canaletti protagonizó un diverido momento junto a Matilda Blanco (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

“¿Usted tiene un permitido?, ¿una fantasía?“, lanzó Mariana Brey. Sin vueltas, el conductor de Cámara del crimen (TN) le respondió: ”Sí, Claudia Cardinale. Claramente".

En ese sentido, manifestó su deseo de que sus compañeros de estudio conocieran la trayectoria de la reconocida actriz italiana que marcó una era en el cine europeo. Acto seguido, Matilda gritó: “Sí, Claudia Cardinale, la actriz de los años 50″.

Matilda Blanco no pudo ocultar su reacción a una anécdota de hace casi una década (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

“Sí, y 60″, retrucó Canaletti, quien inmediatamente la miró y le dijo: “Vos que me viste en bolas a mí tenés que....”. Pero lejos de terminar su frase, Luisito Piñeyro y Brey interrumpieron: “No, no, no... pará, pará”. Entre risas, el conductor quiso saber si lo de ellos “también había sido un permitido”. La tensión cómica se apoderó del estudio mientras los presentes intentaban procesar la revelación del periodista.

Lejos de avergonzarse, la asesora de imagen tomó la palabra. “Yo lo voy a contar... Yo estaba en nuestro querido Canal Trece, cuando estábamos haciendo Este es el show, último año. Entonces, yo abro el que iba a ser mi camarín, abro la puerta y lo veo al señor Canaletti en calzoncillos”, recordó. “Y pensé que era George Clooney”, completó, por lo que el periodista de policiales le agradeció con una sonrisa cómplice que cerró el divertido momento.

El clip no tardó en causar revuelo entre los fanáticos del ciclo (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

En cuestión de minutos, el clip se viralizó, por lo que acaparó la atención del público en las redes sociales. Desde el perfil de Instagram del programa de streaming, los usuarios no dudaron en dejar su primera impresión a una anécdota que los protagonistas guardaban bajo siete llaves desde 2017. “Genios los dos”, “Capos” y “Cómo me hicieron reír”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que celebraron este cruce inesperado.