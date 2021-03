Emilia Attias vuelve a hacer las valijas y de la mano de su hija Gina sale al mundo

Después de casi un año sin estar en pantalla por culpa del coronavirus este sábado, a las 23.45, vuelve Resto del mundo, por eltrece y con la conducción de Emilia Attias. La gran pregunta es cómo hacer un programa de viajes en medio de la pandemia: “El mundo de los viajes está cambiando mucho y tuvimos que amoldarnos. Elegimos los viajes de manera casi quirúrgica, según el destino, la fecha o temporada del año, visitando los países y ciudades en el momento específico en donde no haya altas olas de contagios. Además grabamos muchísimo en exteriores, hacemos todos los viajes en auto dentro de cada país y con una misma burbuja de equipo técnico y de producción, reduciendo al mínimo el equipo en viaje, con hisopados antes y después de cada viaje, barbijos, alcohol en gel y con un productor que se encarga, entre otras cosas, de la sanitización del equipo antes de cada nota”, detalla la actriz y modelo en diálogo con LA NACION.

Esta es su tercera temporada frente Resto del mundo, que ya lleva 18 en el aire. Attias encontró un espacio en el que se siente cómoda y feliz, aunque también busca la manera de coordinar las rutinas con su marido, El Turco Naim Sibara y la pequeña Gina, de 5 años. “Mi hija me acompaña en los viajes largos y si mi marido puede también se suma porque somos muy compañeros y nos gusta pasar tiempo juntos. No soy de las personas que cree que distanciarse le hace bien a la pareja”, asegura.

-¿Te dio miedo volver a viajar? La ola de contagios sube y baja en todos los países.

-Miedo no, pero mucho respeto sí. El quipo de trabajo toma todas las precauciones necesarias y bueno... Al final de todo eso... ¡qué feliz me hace viajar!

-¿Qué viajes hicieron en esta nueva temporada y a dónde planean ir?

- Ya viajamos a Brasil, Italia, Estados Unidos y Ecuador. Fuimos haciendo esos viajes durante el año pasado y este año, de poco. En los próximos meses seguiremos armando viajes por el mundo y también por nuestra bella Argentina. Por ejemplo, la semana que viene nos vamos a Salta. El primer programa muestra un road trip por Porto Seguro, en el estado de Bahía, Brasil, recorriendo pueblos y ciudades muy poco conocidas, lugares soñados como una aldea de pescadores llamada Caraiva en la que no ingresan los autos, también fuimos a Trancoso, Praia do Espelho y Arraial D´Ajuda, en donde volví a la pequeña y mágica iglesia en donde me casé un 7 de diciembre de 2009.

En los viajes largos, Emilia Attias se va junto a su hija de 5 años, Gina, y si su marido puede también se suma a las aventuras

-¡Cuántas emociones debés haber transitado ahí!

-¡Sí! Es un lugar al que volvimos varias veces porque vive un familiar de mi marido, así que vamos seguido. Revivir esa magia tiene un sabor especial. Esa pequeña iglesia tiene un gran significado personal, cargado de emociones vibrantes, de amor y de una historia personal juntos.

-¿Qué fue lo que más te llamó la atención en los muchos viajes que hiciste?

- Hay un pueblo muy llamativo en las afueras de Málaga, España, que es conocido como el Pueblo Pitufo ¿Un pueblo pitufo en Málaga, lleno de casitas de pintadas de azul y personajes azules por todos lados? Sí, en la serranía de Ronda está Júzcar, un pueblo tranquilo y diminuto que se revolucionó gracias a una decisión de una productora hollywoodense. Está la cueva de Gargamel, un mercado pitufo de frutas y verduras, y el pueblo tiene el mismo número de casas y habitantes que en la película.

-¿Cómo te las arregla con la familia? Si los viajes son largos, deben extrañarse.

-Nos arreglamos muy bien con mi marido y Gigi. Ella viene conmigo a los viajes más largos y ya es parte de equipo, los chicos de la productora la aman.

-¿Y con El Turco? Algunas parejas piensan que es bueno tener distancia a veces, y extrañarse un poco.

-Somos buenos compañeros. No me puede acompañar a todos los viajes porque tiene sus rutinas y sus cosas, pero cuando lo hace es buenísimo porque además Gina no lo extraña y no le genera un estrés emocional despegarse de la casa y también del padre. Es positivo mantener el núcleo familiar unido, especialmente para los niños. La verdad que es más lindo cuando viajamos juntos y compartimos. No soy de las que piensa que a la pareja le hace bien separarse. Si estás mejor separado, hay algo que no está bien. Somos muy independientes y los dos le ponemos mucha energía al trabajo, y si eso nos lleva a estar separados unos días, lo vivimos como algo más, pero si viajamos en familia es mucho mejor, y lo celebramos.

"Gracias a Resto del mundo, redescubrí una faceta de conductora que cada vez me gusta más y estoy súper concentrada en hacerla crecer"

-¿Tenés ganas de volver a actuar?

-Actuar es un gran amor para mí, y por suerte siempre pude congeniar los viajes del programa con algunas filmaciones. Gracias a Resto del mundo, redescubrí una faceta de conductora que cada vez me gusta más y estoy súper concentrada en hacerla crecer porque es un camino desafiante y lleno de satisfacciones. Este año tengo algunos proyectos para filmar, que seguramente pueda congeniar con los viajes. Son dos facetas de mi profesión que amo muchísimo y estoy agradecida de poder tener este presente.

Resto del mundo: datos curiosos

Según los productores, los hermanos Hernán y Pablo Valenzuela, Resto del mundo es el programa que más viajó en la televisión argentina: “En 18 temporadas visitamos 101 países y 679 ciudades. De esos 101 países, volvimos 3 veces a 32 de ellos, lo que da y un resultado de 197 viajes. Dimos casi 30 vueltas al mundo completas. Dormimos 3145 noches en hoteles, ¡casi 7 años! Tuvimos 4278 Horas de vuelo, lo que da un resultado de 178 días, casi 6 meses completos arriba de un avión”.