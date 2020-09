Emilia Clarke y Matt Smith, entre rumores de romance

Una salida nocturna de Emilia Clarke y Matt Smith impulsó los rumores de romance Crédito: Grosby Group

No es fácil esconderse de los flashes y solo es cuestión de tiempo hasta que algún paparazzi descubra qué anda pasando en los corazones de las estrellas. Y así fue como dos nombres se unieron en una foto: Emilia Clarke, la madre de los dragones de Game of Thrones, y Matt Smith, el actor que le dio vida al príncipe Philip en The Crown. Ambos fueron captados por las cámaras saliendo de un restaurante en Londres y rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular.

Los actores se conocen desde hace algunos años, ya que compartieron set en el film Terminator Génesis (2015), pero por ese entonces cada uno tenía su propia historia amorosa. Sin embargo, ahora, los actores están solteros y es por eso que las fotos de los paparazzi generaron que las revistas del corazón miren esta salida como el inicio de un nuevo romance.

Los romances previos

Smith estuvo relacionado sentimentalmente con Karen Gillan, con quien compartió set en Dr. Who, de 2010 a 2013, y con Lily James, con quien estuvo en pareja casi 6 años y de quien se separó luego de que circularan rumores que lo unían sentimentalmente con Claire Foy, su compañera en The Crown. También se lo vinculó con la modelo Daisy Lowe, la hija de Gavin Rossdale.

Por su parte, Clarke parece seguir la suerte de la madre de los dragones y viene de dos romances fallidos. Acaba de separarse del director y escritor Charlie McDowell, el hijo de los actores Malcolm McDowell y Mary Steenburgen, y antes había estado en pareja con Seth MacFarlane, el creador de Family Guy.

Una sonrisa que delata

Las fotos de la salida nocturna de Emilia Clarke y Matt Smith: ¿hay amor? Crédito: Grosby Group

En las imágenes que fueron tomadas en Londres se los ve sonrientes por el Soho, después de haber degustado comida rusa en el restaurante Bob Bob Ricard, según medios británicos. Mientras que la actriz, de 33 años, lucía unos pantalones amplios, en color blanco, y unas botas marrones, su colega, de 37, tenía unos pantalones negros, una remera blanca y una campera gris.

Italia con amigos

Días antes de esta cita, la actriz disfrutó de la Costa Amalfitana junto a un grupo de amigos. Clarke, que será recordada para muchos como Daenerys Targaryen, fue vista con sus amigos en una lancha disfrutando de los últimos días de verano en Positano, Italia.

En bikini y divertida, la actriz aprovechó las cálidas temperaturas italianas para descansar. Si bien en las imágenes que circularon se la ve en traje de baño y con la cara descubierta, en otras, en donde se la ve caminando por las calles, tiene puesto un tapabocas negro, una de las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación del Covid-19.