Game of Thrones: cómo siguen las carreras de sus protagonistas

La serie concluyó, pero sus actores ya abordan nuevos proyectos

Hace apenas una semana, Game of Thrones se despedía de la pantalla y dividía a la audiencia con un final, cuanto menos, polémico. La serie creada por David Benioff y D.B. Weiss, basada en el universo de George R.R. Martin, despertó un fanatismo irrefutable, y marcó un momento bisagra en la historia televisiva. Por lo tanto, el anuncio de la producción de cuatro precuelas aplaca el vacío post GOT que era fácil de prever.

El final de Game of Thrones dejó sorpresas y reacciones encontradas - Fuente: Reuters 01:49

Por otro lado, los principales protagonistas de la serie también se despidieron con tristeza de sus personajes - como lo manifestaron en las redes sociales-, y se preparan para afrontar nuevos desafíos que les permitan despegarse de sus famosos roles.

EMILIA CLARKE

Emilia Clarke Fuente: Archivo

La eterna Khaleesi tendrá la posibilidad de demostrar su talento para la comedia romántica a través de un largometraje de Paul Feig, quien suele hacer películas de corte feminista, como pudimos comprobar con la nueva versión de Cazafantasmas. Emilia , en este caso, será la protagonista de Last Christmas, una película navideña cuyo galán es Henry Golding, quien alcanzó popularidad gracias a la exitosa Locamente millonarios.

KIT HARINGTON

Kit Harington reveló cómo le propuso matrimonio a Rose Leslie - Fuente: YouTube 02:05

"Iba a colgar algunas luces en algunos árboles y hacer todo romántico pero estábamos en el campo bajo este hermoso cielo nocturno y teníamos una fogata y vino tinto, y le hice la pregunta un poco antes", contó el actor Kit Harington sobre cómo le propuso matrimonio a su esposa, Rose Leslie, a quien conoció filmando Game of Thrones. El desgaste de la filmación de la serie fue tal, que el actor se propuso no abordar ningún proyecto en el futuro cercano, para disfrutar de la vida matrimonial.

PETER DINKLAGE

Peter Dinklage Fuente: AP

Antes de Game of Thrones, Peter Dinklage ya era un actor respetado. Basta ver su trabajo en The Station Agent para comprobarlo. Ahora, el hombre que interpretó a Tyrion Lannister - rol que le valió varios premios- tiene tres producciones en carpeta: la secuela de Angry Birds, donde le pondrá nuevamente la voz a Mighty Eagle, y de The Croods, de Joel Crawford. Por último, será parte del elenco de The Thicket, el nuevo drama de Elliott Lester.

MAISIE WILLIAMS

Los nuevos mutantes - Trailer - Fuente: YouTube 02:08

La temeraria Arya Stark tuvo un gran impacto en la audiencia, y permitió que veamos el talento de su intérprete, Maisie Williams . La actriz se prepara para unirse, como su amiga Sophie Turner, a la saga de X-Men. En su caso, interpretará a Rahne Sinclair/Wolfsbane en Los nuevos mutantes. La película, dirigida por Josh Boone, cuenta con un elenco tentador. Acompañan a Williams: Anya Taylor-Joy, Antonio Banderas y Charlie Heaton.

SOPHIE TURNER

Sophie Turner Fuente: Archivo - Crédito: Latinstock

A la flamante esposa de Joe Jonas la podremos ver el 6 de junio en Dark Phoenix, la nueva entrega de X-Men, donde Turner interpreta a Jean Grey. El largometraje es el duodécimo del universo, fue escrito y dirigido por Simon Kinberg, y tiene grandes nombres en su elenco que regresan para retomar papeles memorables. Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence y Nicholas Hoult serán de la partida.

Dark Phoenix - Trailer - Fuente: YouTube 02:23

ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT

El hombre encargado de interpretar a Bran Stark, el joven que se quedó con el trono, aseguró que quiere retomar sus estudios, pero al mismo tiempo equilibrarlos con su carrera como actor. Por lo tanto, ya hay dos proyectos que contarán con su presencia: The Blue Mauritius, un film de robo con Anthony Mackie; y Voyagers, el thriller de ciencia ficción que comandan Colin Farrell y Tye Sheridan.

LENA HEADEY

Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau en Game of Thrones Fuente: Archivo - Crédito: HBO

La inolvidable Cersei Lannister estará de regreso, bajo otra forma. La gran Lena Headey se prepara para un reencuentro con Iain Glen, otro de los actores que pasaron por Game of Thrones, para The Flood, largometraje dirigido por Anthony Woodley y escrito por Helen Kingston. Se trata de un drama centrado en la crisis de los refugiados, en el cual Headey y Glen interpretan a dos oficiales de migración.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU

Domino - Trailer - Fuente: YouTube 02:01

El próximo paso del actor que personificó a Jaime Lannister es nada menos que el flamante largometraje de uno de los referentes del nuevo Hollywood de los 70: el enorme Brian De Palma. Coster-Waldau integra el elenco de Domino -también junto a una ex GOT, Carice van Houten-, un thriller que tiene a la venganza como eje.

GWENDOLINE CHRISTIE

Un buen futuro en la industria le espera a la querida Brienne. Próximamente interpretará a Jane Mudstone en The Personal History of David Copperfield, la nueva creación del irreverente showrunner de Veep, Armando Iannucci. Además es parte del elenco de The Friend, de la realizadora del aclamado documental Blackfish, Gabriela Cowperthwaite, donde también podremos ver a Jason Segel y Dakota Johnson.