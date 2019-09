La actriz dijo que inspiró su look sensual en el estilo de Jennifer López Fuente: Reuters - Crédito: Reuters

Emilia Clarke no ganó en la categoría de mejor actriz dramática, pero sí logró deslumbrar con su vestido cuando se paró frente a los fotógrafos en la alfombra púrpura. Siempre sonriente, sorprendió con su vestido de escote profundo en los premios Emmy. A través de sus redes sociales, la actriz reveló que su gran fuente de inspiración fue Jennifer Lopez.

Lopez se ha destacado en muchas oportunidades por sus acertadas apuestas en las alfombras rojas. Su look en los Grammy en 2000 fue un hito: su vestido verde estampado con escote hasta el ombligo, sorprendió a todos y se convirtió en un ícono fashion. Por todo esto y más, la actriz inglesa admira el estilo de la artista, y no dudó en dar a conocer que fue su musa inspiradora en esta ocasión.

"@jlo, un advertencia: me has inspirado para mi look de este año. Y soy una chica afortunada por tener al mejor equipo que se haya inventado. Literalmente, ¡me han dejado ardiente! ¡Muchas gracias!", escribió la actriz en un posteo de su cuenta de Instagram, donde se la ve lista para la ceremonia de premiación.

El vestido de gala azul marino pertenece a la colección del reconocido diseñador Valentino. Clarke optó por un maquillaje discreto, en tonos nude, y un peinado clásico, completamente lacio, con el cabello detrás de las orejas para lucir su joyería. Los aros verde esmeralda, a juego con el color de sus ojos, y los detalles de diamantes completaron su look.

Clarke estaba nominada como mejor actriz de drama por su rol como Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, pero no consiguió el galardón. En su lugar se lo llevó Julia Garner, por su interpretación en la serie Ozark.