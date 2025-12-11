John Krasinski sorprendió al contar cómo los ven sus hijas a él y a su mujer, Emily Blunt

Emily Blunt y John Krasinski representan uno de los matrimonios más sólidos y estables de Hollywood, una pareja que, a pesar de su fama, logró mantener su vida familiar lejos del foco mediático. Tanto es así que hasta sus dos hijas tienen una visión distinta e incluso divertida de la profesión de sus padres, la misma que el actor se animó a contar.

Emily Blunt y John Krasinski Jordan Strauss - Invision

El protagonista de The Office reveló que, en su hogar, la fama de su esposa eclipsa totalmente su propia carrera a los ojos de sus pequeñas. “Mis hijas creen que su madre es Mary Poppins y que yo trabajo en una oficina”, reveló entre risas durante su visita al ciclo The Late Show with Stephen Colbert.

El actor contó la divertida anécdota en The Late Show with Stephen Colbert (Foto: Captura TV)

El actor de 46 años incluso compartió una anécdota que refleja el “brutal malentendido” de las niñas: “Un día las llevaba al colegio y un tipo súper simpático me preguntó si era el de The Office. Seguimos caminando y mi hija me suelta: ‘¿Tú trabajas con él?’. Y yo: ‘No’. Y ella: ‘¿Por qué me mientes, él dijo que te conocía de la oficina’“.

Esta irónica confusión sumada al rol icónico de Emily Blunt como Mary Poppins en la secuela de 2018, llevó a las pequeñas a una conclusión aún más hilarante: que su madre “se casó (con él) por caridad”. Lejos de molestarse, la pareja disfruta de esta inocencia como un refugio frente al ruido mediático.

Emily Blunt como Mary Poppins

Pese a las bromas sobre la “desigualdad de la fama”, la pareja colaboró profesionalmente en dos ocasiones dentro de la aclamada saga de terror y suspenso que él mismo dirigió y co-escribió. La primera fue en A Quiet Place (Un lugar en silencio) en 2018, donde la pareja interpretó a los esposos Evelyn y Lee Abbott. Su segunda colaboración fue en A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio: Parte 2) de 2020, donde, si bien el personaje de Krasinski solo tuvo una aparición breve, él se mantuvo como director y Blunt como la protagonista principal. Además, la actriz participó en la reciente película dirigida por Krasinski, IF (Amigos Imaginarios) de 2024, en la que prestó su voz a uno de los personajes imaginarios, aunque sin compartir escenas en persona.

La historia de amor de Emily Blunt y John Krasinski

Emily Blunt y John Krasinski se conocieron en 2008 en un restaurante de Los Ángeles a través de un amigo en común; la conexión fue tan intensa que, según sus propias anécdotas, el encuentro se sintió como un flechazo inmediato para Krasinski. A pesar de los nervios iniciales, se intercambiaron los números de teléfono y la relación avanzó rápidamente.

Emily Blunt y John Krasinski se comprometieron en agosto de 2009 y, menos de un año después, en julio de 2010, se casaron MICHAEL TRAN - AFP

En poco tiempo, y con una conexión innegable, se comprometieron en agosto de 2009. Menos de un año después, en julio de 2010, se casaron en una ceremonia privada e íntima en el lujoso resort Villa d’Este, ubicado en el Lago de Como, Italia. Un detalle memorable de la boda es que fue oficiada por su amigo cercano, el actor George Clooney, quien en ese entonces tenía una propiedad en la zona.

En febrero de 2014 se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hija Hazel y luego le dieron la bienvenida a su segunda hija, Violet, en julio de 2016.