Jujuy Jiménez sorprendió a sus seguidores con fotos en bikini en pleno invierno Crédito: Instagram: @sofijuok

3 de agosto de 2020 • 14:09

Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a sus seguidores con fotos en bikini en pleno invierno. La modelo viajó a su provincia natal para transitar la cuarentena obligatoria con su familia, y mostró diez postales de su día de "veranito".

Después de haber cumplido con la cuarentena preventiva durante 14 días en un hotel, cerca de San Salvador de Jujuy, la conductora se reencontró con su madre, y ahora está cumpliendo con el aislamiento preventivo también junto a sus hermanos, Inés, Pedro y Pilar.

"Inus, ¿me sacás una fotito tranqui, así al solcito? La seguidilla, de atrás para adelante. #PasaronCosas", escribió en su cuenta de Instagram, y publicó las sensuales fotos que capturó su hermana. Cabe agregar que este medio día hubo una máxima de 26°C en la capital jujeña.

Al ver las fotos en el orden que propuso -de la última a la primera- se puede ver cómo al principio salieron todas movidas y fueras de "pose", pero a medida que avanzan, la modelo demuestra toda su sensualidad.

La bikini negra que eligió para disfrutar del día de "veranito norteño" fue un éxito virtual que la hizo superar los 100.000 likes; además de la lluvia de elogios de sus seguidores.

Recordemos que en mayo Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro y desde ese momento se mostró muy reflexiva en sus posteos. En diálogo con la revista ¡Hola! contó que después de la ruptura pudo repensar algunas cuestiones: "Cada vez que me pongo de novia, en mi afán de acompañar al otro y de cuidarlo, me entrego al ciento por ciento y me olvido de mí".

"Haber detectado eso por primera vez es romper con viejos patrones culturales, con tintes machistas, y sé que es algo que no quiero más para mi vida", agregó. En la misma entrevista contó cómo fue su viaje de Buenos Aires a Jujuy: "Fue una odisea. Estuvimos 9 horas varados en Santiago del Estero. Íbamos en caravana y nos escoltaban hasta la siguiente provincia para verificar que esté todo correcto, y como tenemos todos los permisos de circulación necesarios, pude viajar para estar con mi familia".