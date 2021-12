En fotos: con glamour y felicidad por el reencuentro, así se vivió la red carpet de And Just Like That..., el revival de Sex and the City

Como no podía ser de otra manera tratándose del relanzamiento de la serie Sex and the City, la premiere del reboot And Just Like That... se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y sus protagonistas lucieron diseños memorables como los que se pueden ver en la serie que ya está disponible en HBO Max con los dos primeros episodios de los 10 que tendrá el revival.

Sarah Jessica Parker, su esposo Matthew Broderick, y su hijo James Wilkie Broderick, en el estreno de And Just Like That en el Museo de Arte Moderno en Nueva York Dimitrios Kambouris - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Sarah Jessica Parker, quien retoma el emblemático personaje de Carrie Bradshaw, se la pudo ver desfilando con un hermoso vestido de Oscar de la Renta al que acompañó de una capa, y estuvo muy bien acompañada por su marido, Matthew Broderick, y por su hijo James. Por otro lado, Cynthia Nixon, quien vuelve a interpretar a Miranda Hobbes, optó por un vestido naranja de Christopher John Rogers que no pasó inadvertido, mientras que Kristin Davis (Charlotte) eligió un diseño azul marino de Jason Wu. En declaraciones a Vanity Fair, Parker, protagonista y productora, se refirió al tono de la serie de Michael Patrick King. “Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante”, remarcó sobre el equipo que se sumó a la ficción, y habló de una “experiencia de vida, con visiones políticas del mundo y visiones sociales del mundo”.

Familia en la ficción, grandes amigos en la vida real: David Eigenberg, Cynthia Nixon y Niall Cunningham, en la esperada red carpet Dimitrios Kambouris - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Sara Ramírez, flamante incorporación al universo Sex and the City, en la premiere junto a Parker KENA BETANCUR - AFP

Sarah Jessica Parker habla con la prensa del regreso de Carrie Bradshaw KENA BETANCUR - AFP

Cynthia Nixon vuelve con el rol de Miranda Hobbes KENA BETANCUR - AFP

La actriz Nicole Ari Parker, quien también se incorpora al reboot, posa feliz con su esposo, el actor Boris Kodjoe KENA BETANCUR - AFP

Nixon luce un imponente diseño naranja en la red carpet, cortesía de Christopher John Rogers Dimitrios Kambouris - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kristin Davis optó por un vestido azul marino que le quedaba impecable KENA BETANCUR - AFP