¡Estrellas en un flash!: de la diversión de las actrices de Sex and the City al ruidoso paso por la alfombra roja de Gillian Anderson

En los últimos días, las cámaras registraron diferentes situaciones que tienen a las estrellas de Hollywod como protagonistas. Desde el impactante look de Rihanna, pasando por la premiere del film Alerta roja, hasta el divertido rodaje de And Just Like That, el reboot de la serie Sex and the City que se sigue filmando en Nueva York.

En la ciudad se las pudo ver a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon pasando un gran momento en este reencuentro que tanto están esperando los fans. La protagonista brindó algunos detalles sobre la producción de HBO Max, entre ellos, que la temporada aludirá a la pandemia de coronavirus. En declaraciones a Vanity Fair, la actriz y productora se refirió al tono de la serie de Michael Patrick King. “Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante”, remarcó sobre el equipo que se sumó a la ficción, y habló de una “experiencia de vida, con visiones políticas del mundo y visiones sociales del mundo”.

Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, protagonistas de Alerta roja, muy sonrientes en la red carpet PATRICK T. FALLON - AFP

Por otro lado, Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson fueron captados por los flashes en la presentación del film de ladrones, Alerta roja, que este jueves se estrenó en salas comerciales y que el viernes 12 llegará a Netflix, ya que es una de las grandes apuestas de este año de la plataforma de streaming.

Gal Gadot y su esposo, Yaron Varsano, asistieron al estreno mundial en Los Ángeles de Alerta roja Kay Blake - ZUMA Press Wire

Gal Gadot en un diseño de Loewe para la premiere PATRICK T. FALLON - AFP

Gillian Anderson se saca una selfie con el diseñador de moda italiano Pierpaolo Piccioli a su llegada a la ceremonia de entrega de premios Fashion Trust Arabia en el Museo Nacional de Qatar PATRICK BAZ - Qatar Museums

Anderson se divierte con la modelo y celebridad televisiva tunecina-italiana, Afef Jnifen, en la misma ceremonia PATRICK BAZ - Qatar Museums

Rihanna no pasa inadvertida: la cantante y empresaria lució un saco verde imponente al salir a cenar en Nueva York Backgrid/The Grosby Group