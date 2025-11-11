En fotos: de Jessica Alba con su nuevo novio en la alfombra roja al look con transparencias de Emilia Mernes

Luego de meses de rumores y varias postales tomadas por paparazzi, Jessica Alba y Danny Ramírez hicieron oficial su relación. El lugar elegido por la pareja fue la Gala Baby2Baby 2025 que se llevó a cabo en el Pacific Design Center de West Hollywood, California. Hasta allí la actriz de 44 años y su nuevo amor, de 33, llegaron de la mano, y no dudaron en posar muy sonrientes para los fotógrafos

Stefanie Keenan - Getty Images North America