En fotos: de Jessica Alba con su nuevo novio en la alfombra roja al look con transparencias de Emilia Mernes

La protagonista de Los 4 fantásticos oficializó su relación con el actor en un evento solidario plagado de figuras; Emilia Mernes, por su parte, mostró sus curvas con un espectacular vestido en Los40 Music Awards

De Jessica Alba y su novio debutaron en una alfombra rojas mientras Emilia Mernes y Catherine Zeta Jones sacaron suspiros con sus looksCarlos Alvarez
Luego de meses de rumores y varias postales tomadas por paparazzi, Jessica Alba y Danny Ramírez hicieron oficial su relación. El lugar elegido por la pareja fue la Gala Baby2Baby 2025 que se llevó a cabo en el Pacific Design Center de West Hollywood, California. Hasta allí la actriz de 44 años y su nuevo amor, de 33, llegaron de la mano, y no dudaron en posar muy sonrientes para los fotógrafosStefanie Keenan - Getty Images North America
Alba y Ramirez optaron por engamar sus looks. Durante la velada, plagada de celebridades, se encontraron con Orlando Bloom, con quien a la actriz de Los 4 fantásticos la relacionaron en julio de este año. Lejos de evitarse, los tres sonrieron para los flashesMichael Kovac - Getty Images North America
Alba deslubró con un vestido negro diseñado por la marca australiana Alex Perry que combinó con un collar rígido de Cartier confeccionado con oro blanco, diamantes y esmeraldasMICHAEL TRAN - AFP
Kaley Cuoco fue otra de las figuras que eligió el negro para la Gala Baby2Baby 2025. La actriz de The Big Bang Theory lució un diseño de Roland Mouret de la temporada Resort 2026 en el que se destacó la curva del escoteMICHAEL TRAN - AFP
Como dos gotas de agua: para la gala, Kaley Cuoco eligió la compañía de su hermana, la también actriz Briana CuocoMICHAEL TRAN - AFP
Anna Kendrick prefirió un color más osado para la gala. La actriz de Otro pequeño favor lució un vestido de Monique Lhuillier en amarilloMICHAEL TRAN - AFP
La actriz, cantante y presentadora sueca Malin Akerman llevó un vestido rojo con el que se robó todas las miradas. Junto a ella el actor británico Jack Donnelly, su maridoMICHAEL TRAN - AFP
Las chicas de rojo: con el mismo color pero dos estilos absolutamente diferentes, Malin Akerman y Katie Lowes posaron en la alfombra roja entre risas y gestos de complicidadMICHAEL TRAN - AFP
La actriz de Modern Family Julie Bowen sumó al clásico negro un detalle brillante. El vestido es creación de Zuhair MuradMICHAEL TRAN - AFP
La estrella de la serie The Pitt Katherine LaNasa se diferenció con un vestido de escote irregular de gasa. Junto a ella su marido, Grant Show, el actor que saltó a la fama gracias a su papel de Jake Hanson en la exitosa serie de los 90 Melrose PlaceMICHAEL TRAN - AFP
Olivia Munn eligió otra de las tendencias de la temporada y lució un vestido negro transparente de Nina RicciMICHAEL TRAN - AFP
La actriz y guionista Lake Bell apostó por la osadía y lució un vestido negro con mangas en el que se destacó su pronunciado escote y, por arriba, un colgante doradoMICHAEL TRAN - AFP
Mary Willa "Mamie" Gummer, la hija actriz de Meryl Streep, también fue invitada al evento. Con un look retro, llevó un vestido de encaje dorado vintage que combinó con los labios rojos y unos stilettos estampados MICHAEL TRAN - AFP
Alex Perry fue el diseñador que eligió la actriz Kerry Washington para la gala de Baby2BabyMICHAEL TRAN - AFP
La actriz Jenna Dewan se inclinó por un vestido largo transparente decorado con brillos y encaje de Georges ChakraMICHAEL TRAN - AFP
La actriz y modelo Molly Sims se destacó con un vestido que combinó volumen en la falda y un top con aberturasMICHAEL TRAN - AFP
El viernes pasado se llevaron a cabo LOS40 Music Awards en Valencia, España, y Emilia Mernes fue una de las grandes figuras argentinas invitadas. La cantante llevó un vestido transparente en color nude adornado con brillos y lentejuelas de Georges HobeikaCarlos Alvarez - Getty Images Europe
Amante de la moda y de los looks vanguardistas, Rosalía no defraudó en Los40 Music Awards: la cantante española apareció con una creación de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga que causó impacto y entró en la lista de sus looks más icónicosCarlos Alvarez - Getty Images Europe
Aitana es otra de las estrellas del mundo de la música a la que le gusta jugar con la moda. Para Los40 Music Awards llevó un diseño de dos piezas que completó con un sweater tejido irregular y botas de LODICarlos Alvarez - Getty Images Europe
Luck Ra eligió brillar también con su saco en Los40 Music Awards Aldara Zarraoa - WireImage
Catherine Zeta-Jones fue una de las protagonistas del evento FYSEE: The Fall Edit Showcase de NetflixRichard Shotwell - Invision
La actriz que le da vida a la madre de Merlina en la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega mostró sus largas piernas con un vestido negro corto con detalles de encajeRichard Shotwell - Invision
A tono con su personaje de Merlina, Jenna Ortega eligió un look invernal para el evento en el que superpuso prendas. La actriz lució un chaleco rayado sobre una camiseta de manga larga y cuello redondo y un pantalón sastrero oversizeRichard Shotwell - Invision
Luis Guzman, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones posaron algo sombríos en plena promoción de MerlinaRichard Shotwell - Invision
Angelina Jolie charla con una guardia ucraniana en la frontera luego de visitar un hospital en una de las zonas más peligrosas del país europeo por los bombardeos rusos. La postal fue distribuida por el Servicio Estatal de Fronteras de UcraniaHANDOUT - Ukrainian State Border Service
La estrella de Hollywood y filántropa realizó una visita sorpresa en su segundo viaje al país desde que Rusia inició la invasión, según informaron medios ucranianos el 5 de noviembre de 2025HANDOUT - Ukrainian State Border Service
El actor estadounidense Josh Brolin fue a la première de The Running Man que se realizó en el Teatro Lincoln Square de Nueva York acompañado de su hija, la también actriz Eden BrolinCHARLY TRIBALLEAU - AFP
Los protagonistas de The Running Man, un thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro cercano distópico, demostraron su buena onda en el estreno del film: el productor Edgar Wright y los actores Josh Brolin, Colman Domingo, Lee Pace y Glen Powell bromearon para los flashes en la alfombra rojaCHARLY TRIBALLEAU - AFP
Glen Powell y Christian Slater, dos galanes atemporales, en el estreno de The Running ManCHARLY TRIBALLEAU - AFP
Ridas y más risas, esta vez de Glen Powell y Colman DomingoCHARLY TRIBALLEAU - AFP
Emilia Jones sacó a relucir su estilo sobre la alfombra roja de The Running Man en Nueva York: llevó un vestido corto con transparencias de Louis VuittonCHARLY TRIBALLEAU - AFP
El actor William H. Macy compartió el evento junto a su hija Georgia, de 23 años. Lejos de seguir sus pasos, la estrella de Hollywood reveló que la joven estudiará DerechoCHARLY TRIBALLEAU - AFP
Para el estreno de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, Maya Hawke resaltó con un vestido transparente color verde de PradaFREDERIC J. BROWN - AFP
Sobrio y muy elegante: así eligió verse Charlie Hunnam en la presentación de la tercera temporada de Monstruo: la historia de Ed Gein durante el evento que realizó Netflix en Los ÁngelesAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
