En fotos: de Jessica Alba con su nuevo novio en la alfombra roja al look con transparencias de Emilia Mernes
La protagonista de Los 4 fantásticos oficializó su relación con el actor en un evento solidario plagado de figuras; Emilia Mernes, por su parte, mostró sus curvas con un espectacular vestido en Los40 Music Awards
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Marcelo Tinelli explicó por qué se mantiene lejos de los medios y Soledad Aquino volvió a la carga: “Me da pena”
- 2
Gal Gadot ganó “el Nobel judío”, el mismo que recibió Milei el año pasado, y ya definió qué hará con el premio de un millón de dólares
- 3
Juan Grandinetti: es hijo de un prestigioso actor, siguió sus pasos con apenas 18 años y hace un tiempo se fue a vivir a España
- 4
Guillermina Valdés respondió al comentario de Candelaria Tinelli: “Es un palito más de todos los que recibí”