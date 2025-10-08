La fotos de la impactante fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire

Valentina, la adolescente que Hernán Caire tuvo junto a su expareja Valeria Urki, cumplió 15 años y, dado que es su única hija, el conductor no dudó en agasajarla con una impresionante fiesta en la que no quedó afuera ningún detalle.

Valentina Caire cumplió 15 años (Foto: Instagram/@valentinacaireok)

La velada tuvo lugar el sábado 4 de octubre en un salón ubicado en un shopping de Avellaneda. Con 150 invitados, la joven tuvo su noche soñada, que quedará para siempre plasmada en su memoria. La misma comenzó cuando llegó al lugar junto a su papá a bordo de una limusina blanca, luego de que proyectaran un video que resumió parte de su historia, lleno de fotografías y momentos importantes.

Valentina llegó al evento junto a su padre

En medio de serpentinas, papel picado y rosas blancas, Valentina deslumbró con un vestido azul corte princesa: el corset escote corazón, repleto de brillos y lentejuelas; mientras que la parte superior, estaba compuesta de tul. El look lo complementó con una corona que lució sobre su cabello largo y con ondas.

Valentina junto a sus padres

Sin embargo, aquel no fue el único atuendo con el que destacó. Como suele ocurrir en estas celebraciones extensas, las protagonistas se cambian por un diseño más corto, versátil a la hora de bailar, para evitar incomodidades. Y eso es lo que hizo ella.

La celebración tuvo distintas sorpresas para los invitados: show de luces y animación. Además que contó con los momentos clásicos de una fiesta de 15, como el vals con el padre, la ceremonia de las velas, el juego de las cintas y el brindis; lo que nadie esperó fue la presencia de un violinista que interpretó en vivo el icónico tema que Celine Dion compuso para Titanic.

Valentina lució un vestido azul corte princesa

Quién es Valentina, la hija de Hernán Caire

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 1000 seguidores, la adolescente se define como “modelo, actriz, influencer, cantante y bailarina”. Asimismo, en su biografía deja en claro que para cualquier contratación se comuniquen con su papá.

Valentina Caire junto a Cris Morena (Foto: Instagram/@valentinacaireok)

Pese a que, hasta el momento, no realizó posteos sobre sus 15 años, la joven parece estar muy activa en la red social. Publicaciones junto a sus padres, en la cancha de San Lorenzo, paseos y hasta imágenes del recuerdo sobre encuentros con famosos, como Cris Morena y Guillermo Francella.

El año pasado, Valentina visitó el ciclo Cortá por Lozano (Telefe) junto a su padre, donde hablaron de su vínculo. “Todo me gusta compartir con mi papá, lo amo, siempre está para mí, me ayuda en todo, me aconseja, me cumple todo, mis caprichos, siempre está para mí”, expresó ella.

Valentina, la hija de Hernán Caire, publicó un video sobre su participación en Cortá por Lozano

“Me gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología... de quién lo habré sacado... de alguien que tengo al lado”, añadió entre risas al mismo tiempo que señalaba a su papá. “Me encanta todo lo de las redes, ser influencer”, comentó.

Asimismo, dio detalles de lo que espera a su futuro en cuanto a lo profesional: “Empecé con danzas clásicas de chiquita, después fui a la escuela de Laura Fidalgo, hice danza, canto y teatro y como me gustó mucho, seguí con el teatro en otra escuela. Después hice gimnasia artística y ahora estoy haciendo danza urbana ahora, que me encanta”.