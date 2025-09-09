LA NACION

En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

El actor de Titanic se robó los flashes en el estreno de su nuevo film en Los Angeles; y si bien llegó con Vittoria Ceretti, su novia, no posaron juntos para los flashes

Leonardo DiCaprio posó para los flashes en la alfombra roja del estreno de Una batalla tras otra. Si bien Vittoria Ceretti, su novia, estuvo allí para apoyarlo, decidió quedarse detrás de las cámaras al momento de las fotos. 30 años después de rechazar Boogie Nights, esta es la primera vez que la estrella de Hollywood trabaja bajo las órdenes del célebre director Paul Thomas AndersonPATRICK T. FALLON - AFP
Además de compañeros de elenco, Dwayne Johnson y Emily Blunt son buenos amigos, y así lo hicieron saber en la alfombra roja de La máquina: The Smashing Machine en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La dupla de actores se conoció en el film de Disney Jungle Cruise hace cuatro años. "Nos hicimos amigos muy rápido, como si hubiéramos creado un lenguaje secreto inmediato, algo que creo que se siente con ciertas personas con las que trabajas", expresó la actrizLaura Proctor - The Canadian Press
Blunt halagó a Johnson y él no dudó en devolver el cumplido: "Yo también quiero regalarle flores a Emily. Es una de las mejores actrices de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Y también una de mis mejores amigas. Para llegar adonde queríamos ir, hay que tener amor y luego confianza. Y el amor y la confianza permiten la vulnerabilidad. No habríamos podido lograrlo sin este amor, confianza y vulnerabilidad que tenemos"COLE BURSTON - AFP
Blunt eligió un look por demás audaz: la actriz combinó un top lencero con una abertura en el escote, encaje floral y la espalda apenas cubierta por algunas tiras. Para completar optó por un pantalón suelto en negro que apenas dejaron ver sus sandaliasCOLE BURSTON - AFP
Al Festival Blunt llegó acompañada de su incondicional amor, John Krasinski. El actor de The Office lució un traje que gris que combinó a la perfección con el look de la protagonista de la nocheLaura Proctor - The Canadian Press
La actriz canadiense Sofia Galasso brilló sobre la alfombra roja del prestigioso festival. LA joven, parte del elenco del film de Guillermo del Toro Frankenstein, posó muy suelta enfundada en un voluminoso vestido blanco cubierto de detalles en tul y pedreríaVALERIE MACON - AFP
La eterna Sigourney Weaver se dejó ver espléndida en su llegada a la premiere mundial de Dust Bunny en el Festival Internacional de Cine de TorontoVALERIE MACON - AFP
Sigourney Weaver, una de las protagonistas del primer largometraje dirigido por Bryan Fuller, optó por un look rojo y negro VALERIE MACON - AFP
El director Bryan Fuller eligió un outfit a tono con su primer largometraje, Dust Bunny, para la alfombra roja de Toronto: un sweater amarillo con un conejo en el frente y un gorro con la misma temáticaVALERIE MACON - AFP
Dustin Hoffman durante la premiere del Tuner, el thriller criminal del ganador del Oscar 'Navalny' Daniel Roher que protagoniza junto a Leo Wodall. El célebre actor de 88 años lució muy canchero en traje y zapatillas deportivasChris Pizzello - Invision
Dustin Hoffman y su mujer, Lisa Hoffman posaron con mucho estilo para los fotógrafos en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto Chris Pizzello - Invision
El multipremiado Christoph Waltz y una llegada con estilo a la alfombra roja de Frankenstein, film que también tuvo su presentación en TorontoLaura Proctor - The Canadian Press
Mia Goth, una de las protagonistas de Frankenstein, lució un vestido en blanco y negro para el estreno del film de Guillermo del ToroVALERIE MACON - AFP
El actor canadiense Christian Convery, otra de las figuras de Frankenstein, posó muy seguro durante su caminata por la alfombra rojaVALERIE MACON - AFP
La empresaria, productora y presentadora nigeriana Mo Abudu posó con el cantante Seal, el protagonista Dust to Dreams. El cortometraje escrito y dirigido por Idris Elba tuvo su presentación en el TIFFSAVION WASHINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Elba, Mo Abudu, Eku Edewor, Atlanta Bridget Johnson, Constance Olatunde y Seal en la previa a la presentación de Dust To Dreams en el TIFFSAVION WASHINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
