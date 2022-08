El insólito reproche de Ricky a Mau Montaner en La Voz Argentina: “Dejame hablar un poquito también”

A pesar de la dificultad, del nivel y de los nervios que generan los “Knockouts” de La Voz Argentina (Telefe), los coaches se toman un tiempo para darle espacio al humor cuando le dan su respectiva devolución a cada uno de los participantes.

Este martes, se enfrentaron dos pesos pesados del Team Lali Espósito: por un lado Julieta Siverman, quien interpretó “Querida Rosa” de Cami; y por el otro, Luzía Cavallini, quien hizo su versión de “Happier” de Olivia Rodrigo.

El nivel de los espectáculos en el escenario fue tan alto que ninguno de los jurados se animó a inclinarse en la elección a alguna de las dos. Sin embargo, cuando fue el turno de los hermanos Montaner se produjo un momento divertido en la competencia de canto.

El divertido momento que protagonizaron Mau y Ricky en La Voz Argentina (Telefe)

“Chicas, cantan tan bien las dos y yo te pido perdón Julieta que yo me dedique un poquito más de tiempo más a Lu, tienes que entender que acá hay un cariño especial porque ella era parte del equipo Mau y Ricky”, introdujo el joven cantante venezolano y agregó: “Pero tú también eres increíble”.

“Pensar que no voy a tener la posibilidad de escucharte en los ensayos y solamente aquí, a mí realmente me parte el corazón”, manifestó Mau Montaner en referencia a Luzía, la cantante que le “robó” Lali Espósito.

No obstante, al notar que su hermano se extendía a la hora de dar su devolución, Ricky lo interrumpió: “Co... déjame hablar un poquito también”, para la risa de todo el estudio. “Es que va como tren que lanza y lanza, y después me toca asentarle a Marley y yo digo ‘A Lu también le quiero decir algo’”.

“A mí ya me da vergüenza hablar por segunda vez en nuestro equipo”, señaló el cantante, haciendo referencia a que entre ambos acaparan varios minutos para dar una devolución a los participantes.

Lali Espósito, fiel a su espontaneidad, interrumpió a su compañero: “Perdón, Ricky... Mau estaba diciendo lo de...” y Marley se sumó a la broma: “Yo quiero volver a lo de Mau que fue muy interesante”.

Tras el divertido momento, Ricky pudo dar su veredicto: “Para mí fue sublime lo que hiciste... fue demasiado heavy lo que hiciste tú” le dijo a Luzía.

No obstante, la última palabra la tenía Lali Espósito, quien destacó el crecimiento de Julieta a lo largo de los ensayos.

“Concuerdo con Ricky, no se puede dejar de decir cuando algo está en el universo de lo sublime”, introdujo emocionada la cantante pop. “Yo de verdad siento Lu que lo que hiciste hoy es de una maravilla muy superior, que excede a este programa y que me excede a mí, que tengo que tomar una decisión”.

“Hoy pusiste tu corazón muy arriba del escenario y es tan hermoso ver cuando no hace falta más. Hiciste lo que tenías que hacer dentro del talento inmesurable que tenés, es hermoso el momento que nos regalaste”, concluyó la intérprete de “Disciplina”, que estaba orgullosa de haberle “robado” la cantante al Team Mau y Ricky.

Cuando fue el momento de decidir quién seguiría en los play-offs, Lali Espósito se inclinó por Luzía, pero inmediatamente Ricardo Montaner se robó a Julieta para su equipo.