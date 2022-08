Cary Grant, una de las estrellas más misteriosas del Hollywood de oro, tendrá una miniserie basada en su vida

El de las biopics es un género que nunca pasa de moda. En formato de película o miniserie, distintas figuras son objeto de estudio a través de producciones que hacen un recuento de esas vidas que lograron destacarse. Y a esa extensa lista, se suma ahora un proyecto basado en el mítico Cary Grant.

Bajo el título Archie (basado en el verdadero nombre del intérprete, Archie Leach), la ficción de cuatro episodios ya está en marcha de la mano del canal británico ITV. Según confirmaron fuentes oficiales, Jason Isaacs fue el elegido para interpretar a la estrella de films como Intriga internacional y Para atrapar al ladrón , fallecido hace ya 35 años. Isaacs cuenta con una vasta trayectoria, pero sin lugar a dudas es principalmente reconocido por componer a Lucius Malfoy en la saga Harry Potter.

Por otra parte, el proyecto cuenta con Jennifer Grant, hija del actor, y Dyan Cannon, su exesposa, como productoras asociadas. Ambas le concedieron extensas entrevistas al escritor de la miniserie, Jeff Pope, en orden de reconstruir la vida de la misteriosa estrella hollywoodense. Para el guionista, este no es su primera biopic, ya que en 2018 realizó un film sobre Stan Laurel y Oliver Hardy.

Cary Grant junto a su esposa, Dyan Cannon, y la pequeña Jennifer The Grosby Group

Con respecto a cómo se prepara para el desafiante rol, Isaacs aseguró: “ Solo hubo un Cary Grant, y jamás serían tan tonto como para intentar llenar sus icónicos zapatos. Pero por otra parte, Archie Leach no podría estar más alejado de ese personaje al que inventó para estar a salvo. Los brillantes guiones de Jeff retratan su lucha incansable por escapar de los demonios que lo acosaban, su obsesiva necesidad por tener el control, sus miedos, sus debilidades, sus amores y sus pérdidas. Es la historia del hombre, no de la leyenda, y esos sí son zapatos que no puedo esperar a llenar ”.

Por su parte, la exesposa del actor destacó: “ Cary Grant tocó al mundo con su encanto y su eterna vivacidad, pero los que conocieron a Archie Leach fueron muy pocos, el hombre al que pude descubrir en su intimidad y con el que tuve la suerte de casarme. Estoy muy agradecida de que Jeff Pope lo haya capturado de un modo tan brillante a través de su pluma, y que Jason Isaac logre hace lo mismo ante la cámara”.

El estreno de Archie está contemplado para finales de este año, o comienzos del 2023.

Su vida real, lejos de la pantalla

Cary Grant y Grace Kelly en Para atrapar al ladrón.

A lo largo de una carrera que abarcó tres décadas, entre 1932 y 1966, Cary Grant protagonizó innumerables clásicos del cine, y actuó para los nombres más importantes de la industria, entre ellos Alfred Hitchcock, Howard Hawks, George Cukor, Leo McCarey, Frank Capra, y Stanley Donen. Grant pasó una vida proyectado en la pantalla grande, y al día de hoy es uno de los símbolos mayúsculos del Hollywood de oro. Sin embargo, su intimidad no fue tan conocida, y hubo innumerables rumores alrededor de cómo era Grant cuando las cámaras se apagaban .

La infancia de Grant fue muy triste: su hermano murió muy joven de tuberculosis, su padre era alcohólico y su madre depresiva. Cuando Cary tenía nueve años, su padre envió a su madre a una institución de salud mental y le dijo que había muerto. Al año siguiente, el padre se casó con otra mujer. El actor no supo hasta que tuvo 30, cuando ya era una estrella de cine, que su madre seguía viva en una clínica de salud mental. Grant tuvo una infancia tan infeliz que, a comienzos de su carrera, decidió falsearla y contar que venía de una buena familia del teatro inglés .

Cary Grant y Scott Randolph, una relación que duró muchos años GROSBY GROUP

La vida de Cary Grant, que se casó cinco veces y tuvo una hija (precisamente con Cannon, a sus 62 años) sigue siendo objeto de interés tres décadas después de su muerte por el abismo que existe entre el personaje elegante, seductor, seguro de sí mismo y con una calmada vis cómica que conocimos en la pantalla, y el hombre atormentado, rebelde y arriesgado que fue en realidad.

Pero el misterio más duradero sobre Grant son sus relaciones personales. Muchos se han apresurado a afirmar que era homosexual, entre ellos Scotty Bowers en su escandaloso libro de memorias Servicio completo, o el diseñador de vestuario Orry-Kelly, que afirmó haber tenido una relación amorosa con él cuando el actor era joven y acababa de llegar a Nueva York. Kelly también añadió que, por aquel entonces, el actor trabajaba como escort, o sea, hombre de compañía para mujeres adineradas, aunque otros lo desmienten. De ese modo, la orientación sexual de Cary Grant siempre quedará expuesta a los rumores y las interpretaciones personales.