La angustia de Julieta Díaz por el hackeo de su cuenta de Twitter: “No sé qué pueden decir, me preocupa”

Durante las primeras horas de este martes, Julieta Díaz descubrió que le habían hackeado su cuenta de Twitter, desde se estaban publicando una serie de mensajes con los que no tenía absolutamente nada que ver. De inmediato, la actriz hizo el reclamo correspondiente en la red social y solicitó a sus seguidores en Instagram que la respalden, para poder recuperar así el control de su cuenta.

Preocupada, Díaz dio detalles sobre lo sucedido a LA NACION. “Me enteré que algo pasaba porque varias personas empezaron a decirme que había mensajes raros en mi cuenta. Y, además, como quienes me hackearon son españoles, escriben en español y suben fotos de ellos mismos. Dicen cualquier cosa”, aseguró la actriz, notablemente angustiada. “ Después de eso empezaron a escribir como si fuera yo, pero diciendo cosas raras que no tienen nada que ver con mi estilo, sobre todo porque uso Twitter para promocionar mi trabajo y hablar de cosas que me importan ”, agregó.

-¿Hiciste la denuncia?

-Ya hice la denuncia a Twitter y está complicado, porque me responden en inglés y yo tengo que contestar en inglés, también. Por ahora estamos con estas idas y vueltas, esperando a ver si me lo solucionan. Y mientras tanto, también le pedí a la gente que por favor denuncie que la cuenta está hackeada, con la intención de que la cierren o, al menos para que no sigan subiendo cualquier cosa. Porque no sé qué pueden decir. Me preocupa, sinceramente.

A la espera de una solución, Julieta no sabe si va a poder recuperar su cuenta o va a necesitar otra. Por ahora, lo único que quiere es que la red social resuelva el problema cuanto antes. Mientras tanto, amigos y colegas de la actriz no demoraron en solidarizarse con el pedido para que Díaz pueda recuperar su cuenta. Che, @Twitter, devúelvanle la cuenta a #JulietaDíaz. Me puedo reír con los hackers, pero convengamos que es una herramienta de trabajo y la están perjudicando”, escribió Verónica Llinás.

Che @Twitter devúelvanle la cuenta a #JulietaDíaz. 🙏@julietadiazok

Me puedo reír con los hackers, pero convengamos que es una herramienta de trabajo y la están perjudicando. — Verónica Llinás (@VLlinas) August 9, 2022

Mientras tanto, está con mucho trabajo. Pronto volverá a la televisión con la segunda temporada de ATAV: Argentina tierra de pasión y venganza, que se verá por eltrece. Y en teatro protagoniza dos espectáculos: Las irresponsables, de viernes a domingos en el Teatro Astros, y los miércoles hace El oficio de dar, un show que comparte con su papá, Ricardo Díaz Mourelle, en el Teatro de la Cooperación. Y, claro, está abocada a la crianza de la pequeña Elena, que este año empezó primer grado.