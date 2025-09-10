LA NACION

En fotos: de Reese Witherspoon rodeada de estrellas a la reaparición de Pamela Anderson en medio de la polémica

Mientras que la actriz presentó la cuarta temporada de su serie The Morning Show, la ¿novia? de Liam Neeson volvió a imponer su estilo natural en un evento de joyas

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon posan con looks a tono en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show. El evento de la serie de Apple TV+, que habla de las complejidades en torno a un programa matutino de noticias, se llevó a cabo este martes en el MOMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva York
Jennifer Aniston y Reese Witherspoon posan con looks a tono en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show. El evento de la serie de Apple TV+, que habla de las complejidades en torno a un programa matutino de noticias, se llevó a cabo este martes en el MOMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva YorkJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz y productora, Reese Witherspoon, eligió un diseño irregular de David Koma para esta velada tan especial. El moño en su delantera sumó originalidad a la propuesta
La actriz y productora, Reese Witherspoon, eligió un diseño irregular de David Koma para esta velada tan especial. El moño en su delantera sumó originalidad a la propuestaJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rick Owensque fue el encargado de vestir a Jennifer Aniston. La actriz, que en la serie interpreta a Alex Levy, demostró por qué es un ícono de la elegancia con este vestido drapeado.
Rick Owensque fue el encargado de vestir a Jennifer Aniston. La actriz, que en la serie interpreta a Alex Levy, demostró por qué es un ícono de la elegancia con este vestido drapeado. JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Marion Cotillard optó por un conjunto más clásico de Chanel. Su blusa con brillos resaltó su outfit
Marion Cotillard optó por un conjunto más clásico de Chanel. Su blusa con brillos resaltó su outfitJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz francesa y ganadora del Oscar por su papel en La Vie en Rose es una de las nuevas incorporaciones de esta cuarta temporada. En la historia, tendrá la misión de encarnar a Celine Dumont, una operadora inteligente de una familia europea histórica
La actriz francesa y ganadora del Oscar por su papel en La Vie en Rose es una de las nuevas incorporaciones de esta cuarta temporada. En la historia, tendrá la misión de encarnar a Celine Dumont, una operadora inteligente de una familia europea históricaEvan Agostini - Invision
El actor Billy Crudup asistió acompañado de su esposa, la actriz Naomi Watts. La pareja, que se casó en secreto en junio del año pasado, se mostró muy sonriente y enamorada ante los flashes
El actor Billy Crudup asistió acompañado de su esposa, la actriz Naomi Watts. La pareja, que se casó en secreto en junio del año pasado, se mostró muy sonriente y enamorada ante los flashesJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Para esta premiere, la actriz de La Llamada vistió un auténtico Gucci de dos piezas en color verde esmeralda. Sus sandalias y su clutch en plateado completaron a la perfección su estilo
Para esta premiere, la actriz de La Llamada vistió un auténtico Gucci de dos piezas en color verde esmeralda. Sus sandalias y su clutch en plateado completaron a la perfección su estiloANGELA WEISS - AFP
Camisa afuera y un maxipañuelo enroscado en el cuello fueron los elegidos de Jeremy Irons para lograr un look más descontracturado
Camisa afuera y un maxipañuelo enroscado en el cuello fueron los elegidos de Jeremy Irons para lograr un look más descontracturadoJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jon Hamm y Anna Osceola también dijeron presente. La pareja, que se conoció en el set de Mad Men, es muy amiga de Billy Crudup, protagonista de la serie
Jon Hamm y Anna Osceola también dijeron presente. La pareja, que se conoció en el set de Mad Men, es muy amiga de Billy Crudup, protagonista de la serieJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rosanna Arquette, súper casual con un blazer a rayas
Rosanna Arquette, súper casual con un blazer a rayas JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Equipo completo. Nestor Carbonell, Billy Crudup, Mark Duplass, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Jeremy Irons, Karen Pittman y Marion Cotillard recibieron los aplausos de sus colegas por esta nueva temporada. Dos años después de la tercera, la historia regresa con mucha más actualidad, tramas complejas y emociones intensas. "Es emotiva, toca temas actuales y tiene varias capas", reveló Aniston, quien junto a Whiterspoon actuá y produce la serie
Equipo completo. Nestor Carbonell, Billy Crudup, Mark Duplass, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Jeremy Irons, Karen Pittman y Marion Cotillard recibieron los aplausos de sus colegas por esta nueva temporada. Dos años después de la tercera, la historia regresa con mucha más actualidad, tramas complejas y emociones intensas. "Es emotiva, toca temas actuales y tiene varias capas", reveló Aniston, quien junto a Whiterspoon actuá y produce la serieEvan Agostini - Invision
La actriz y cantante Mia Maestro llegando a la premiere de After This Death en el Festival de Cine de Deauville en Francia. La argentina lució un sobrio conjunto de terciopelo que se destacó por su blazer con cuello alto, mini botones y delicados volados en sus mangas
La actriz y cantante Mia Maestro llegando a la premiere de After This Death en el Festival de Cine de Deauville en Francia. La argentina lució un sobrio conjunto de terciopelo que se destacó por su blazer con cuello alto, mini botones y delicados volados en sus mangasLOIC VENANCE - AFP
Se fue el Festival de Venecia y llegó el de Toronto. Kerry Condon fue una de las primeras en arribar a Canadá para ser parte de la proyección deTrain Dreams junto a todo el elenco.
Se fue el Festival de Venecia y llegó el de Toronto. Kerry Condon fue una de las primeras en arribar a Canadá para ser parte de la proyección deTrain Dreams junto a todo el elenco. EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz irlandesa impactó con un modelo en negro y en color champagne que dejó su espalda al descubierto, cediendo protagonismo a su lencería.
La actriz irlandesa impactó con un modelo en negro y en color champagne que dejó su espalda al descubierto, cediendo protagonismo a su lencería.VALERIE MACON - AFP
En el caso de Felicity Jones, la actriz insinuó más de lo que mostró con este glamoroso vestido rojo que transcendió por su escote lateral y su elegante capa. Los bolsillos le dieron un toque canchero a esta pieza.
En el caso de Felicity Jones, la actriz insinuó más de lo que mostró con este glamoroso vestido rojo que transcendió por su escote lateral y su elegante capa. Los bolsillos le dieron un toque canchero a esta pieza. VALERIE MACON - AFP
William H. Macy, Kerry Condon, Felicity Jones, Clint Bentley, Joel Edgerton, y Greg Kwedar posan ante las cámaras en la premiere de esta historia que sigue a Robert Grainer, un jornalero en el oeste americano del siglo XX que debe adaptarse a una nueva vida tras la muerte de su familia
William H. Macy, Kerry Condon, Felicity Jones, Clint Bentley, Joel Edgerton, y Greg Kwedar posan ante las cámaras en la premiere de esta historia que sigue a Robert Grainer, un jornalero en el oeste americano del siglo XX que debe adaptarse a una nueva vida tras la muerte de su familiaEMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz y directora Scarlett Johansson fue otra de las que voló hasta Toronto para presentar Eleanor the Great, su ópera prima. En esta historia, la directora eligió a sobrevivientes reales del holocausto para poder “compartir sus historias”
La actriz y directora Scarlett Johansson fue otra de las que voló hasta Toronto para presentar Eleanor the Great, su ópera prima. En esta historia, la directora eligió a sobrevivientes reales del holocausto para poder “compartir sus historias”COLE BURSTON - AFP
En el estreno de esta película, la actriz deslumbró con un vestido con cola en rosa viejo de Valentino. Sus mangas caídas y su gran escote trasero dejó al descubierto sus tatuajes.
En el estreno de esta película, la actriz deslumbró con un vestido con cola en rosa viejo de Valentino. Sus mangas caídas y su gran escote trasero dejó al descubierto sus tatuajes.ROBIN MARCHANT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Scarlett Johansson junto a June Squibb, la protagonista y encargada de interpretar a Eleanor, una mujer que luego de la muerte de Bessie, su mejor amiga y compañera de cuarto, acude a un grupo de apoyo para sobrevivientes del Holocausto en el Centro Comunitario Judío de Manhattan y comienza a contar su historia. O mejor dicho, la de su amiga
Scarlett Johansson junto a June Squibb, la protagonista y encargada de interpretar a Eleanor, una mujer que luego de la muerte de Bessie, su mejor amiga y compañera de cuarto, acude a un grupo de apoyo para sobrevivientes del Holocausto en el Centro Comunitario Judío de Manhattan y comienza a contar su historia. O mejor dicho, la de su amigaMATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Muy elegantes, Colin Farrell y Fala Chen también fueron parte de esta edición número 51 del TIFF. El actor irlandés y la actriz china sorprendieron con Ballad of a Small Player, la nueva película de Netflix inspirada en la novela homónima de Lawrence Osborne de 2014.
Muy elegantes, Colin Farrell y Fala Chen también fueron parte de esta edición número 51 del TIFF. El actor irlandés y la actriz china sorprendieron con Ballad of a Small Player, la nueva película de Netflix inspirada en la novela homónima de Lawrence Osborne de 2014. VALERIE MACON - AFP
Sin maquillaje y con un discreto atuendo que combinaba una blusa de raso negra y una falda por debajo de la rodilla, Pamela Anderson fue una de las invitadas al evento de Pandora, donde la marca de joyas presentó su nueva colección Talismán. La actriz de ¿Y dónde está el policía? reapareció en público luego de que diversas versiones aseguraran que su romance con Liam Neeson fue una "puesta en escena" para promocionar el film
Sin maquillaje y con un discreto atuendo que combinaba una blusa de raso negra y una falda por debajo de la rodilla, Pamela Anderson fue una de las invitadas al evento de Pandora, donde la marca de joyas presentó su nueva colección Talismán. La actriz de ¿Y dónde está el policía? reapareció en público luego de que diversas versiones aseguraran que su romance con Liam Neeson fue una "puesta en escena" para promocionar el filmJOHN NACION - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Un sugerente vestido de satén con recortes y un lazo fue el diseño elegido por Dove Cameron para desfilar por la red carpet del TCL Chinese theatre en Hollywood, donde se celebró el estreno mundial de Una batalla tras otra, el film protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro
Un sugerente vestido de satén con recortes y un lazo fue el diseño elegido por Dove Cameron para desfilar por la red carpet del TCL Chinese theatre en Hollywood, donde se celebró el estreno mundial de Una batalla tras otra, el film protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del ToroPATRICK T. FALLON - AFP
La actriz y cantante acompaño esta propuesta de Ilkyaz Ozel con una cola de caballo y un make up súper delicado. Para que su vestido sea protagonista, no llevó joyas.
La actriz y cantante acompaño esta propuesta de Ilkyaz Ozel con una cola de caballo y un make up súper delicado. Para que su vestido sea protagonista, no llevó joyas.AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
