En fotos: del apasionado beso de Michael Bublé y Luisana Lopilato a los looks engamados de Jason Momoa y Adria Arjona

El actor chileno Pedro Pascal, en el lanzamiento de la segunda temporada de The Last of Us, la serie que se emite por la pantalla de HBO. La presentación se hizo en el teatro chino TCL de Hollywood y tiene como fecha de estreno el próximo 13 de abril. "Esta segunda parte, gira en torno a temas de conflicto y venganza y promete ser igualmente relevante y profética", confesó el intérprete

CHRIS DELMAS - AFP