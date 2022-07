En fotos: del romántico baile de Justin Timberlake y Jessica Biel en Cerdeña al pijama para volar de Angelina Jolie

No todo es vestir de etiqueta para las estrellas. Cuando se toman un descanso de las grandes galas, los famosos disfrutan de momentos en familia, paseos y salidas y lo hacen luciendo también looks de entrecasa. Ello no impide que algunos pierden el glamour o el encanto que los caracteriza.

Angelina Jolie es un claro ejemplo del buen vestir, aunque decida mostrarse en público en pijama. La actriz viajó a Londres en compañía de su hijo Pax y fue retratada a la salida del aeropuerto de Heathrow con un conjunto de ropa de dormir de seda en color marrón con detalles en blanco que supo lucir con estilo.

Junto a su hijo Pax, Angelina Jolie fue fotografiada saliendo del aeropuerto de Heathrow, en Londres, luciendo un pijama de seda Splash News/The Grosby Group

En Beverly Hills, Eva Longoria también optó por un diseño casual para dar un paseo junto a su hijo y su esposo, Jose Baston, mientras que Jennifer Garner, por su parte, decidió compartir un momento de diversión junto a su hijo Samuel y para ello eligió vestir un enterito corto que combinó con gorro y zapatillas.

Eva Longoria y su esposo, José Baston, disfrutan de un tiempo familiar de calidad mientras salen a almorzar con sus hijos Santiago y Mariana en Avra, ​​en Beverly Hills, en Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

Descalzos y con atuendos en clave informal, el cantante Justin Timberlake y su esposa, la actriz Jessica Biel, bailaron al atardecer en la popa de una embarcación de lujo en una de las jornadas de sus vacaciones con amigos en Porto Cervo, en la isla italiana de Cerdeña.

Enamorados, Justin Timberlake y su esposa, la actriz Jessica Biel, bailan al atardecer en la popa de una embarcación de lujo en Porto Cervo, Cerdeña Backgrid UK/The Grosby Group

Jennifer Garner decidió compartir un momento de relax junto a su hijo Samuel y ambos fueron vistos tomando un batido Backgrid/The Grosby Group

Con un aspecto relajado, a pesar del escandaloso proceso judicial en el que se encuentra inmerso por las acusaciones de abuso sexual en su contra, Kevin Spacey fue visto almorzando con amigos en un restaurante de París, Francia. El intérprete se veía animado aunque algo cansado después de haber pasado por parte de las audiencias. Llevaba un saco verde con jeans y sus clásicas gafas. Cabe recordar que el actor estadounidense se declaró inocente el jueves 14 de julio en Londres durante una comparecencia ante los tribunales británicos debido a los cargos por presunta agresión sexual presentados por tres hombres. Spacey está siendo procesado por cuatro supuestos delitos fechados entre marzo de 2005 y abril de 2013.