En la previa a sus conciertos en España, Tini Stoessel se tomó una noche para ir a disfrutar, bailar y cantar en una reconocida fiesta en Madrid. De la misma salieron una cantidad de videos compartidos en redes sociales, en el que se la vio distendida, a algunas semanas de confirmar la separación con su expareja Rodrigo De Paul. No obstante, en un momento de la noche, le tocó vivir un incómodo momento desde el escenario y fue abucheada por gente del público.

Hace casi un mes que Tini Stossel y Rodrigo De Paul decidieron dar fin a su amor a través de un comunicado en Twitter publicado por ambos. En diálogo con Ángel de Brito, la artista señaló que se trataba de una separación por una cuestión de distancia: ambos tenían su año cargado de viajes. Él como jugador del Atlético Madrid y ella como cantante pop.

Todo se dio en el marco en el que Tini Stoessel manifestó haber atravesado problemas con la salud mental en el medio de la internación de su padre, Alejandro Stoessel. Sin embargo, los días malos para la artista argentina pasaron de a poco y este fin de semana decidió mostrarse públicamente al asistir a una de las fiestas de la Bresh celebradas en Madrid.

Tini Stoessel fue abucheada en una fiesta en Madrid

La noche de Tini Stoessel estuvo cargada de emociones. En diferentes fragmentos compartidos en las redes sociales, se ve a la cantante pop bailando arriba del escenario y en complicidad de sus seguidoras. También bailó muy pegada a la actriz Valentina Zenere.

No obstante, la salida tuvo un momento incómodo cuando le pasaron el micrófono y cantó una de sus canciones a capela. El DJ paró la música y el público se puso en silencio para escuchar un fragmento de “Carne y hueso”, pero el breve espectáculo no salió como esperaba y algunos del público la silbaron y abuchearon.

El fragmento se viralizó en Twitter y miles de usuarios dejaron sus comentarios. “Todos a las 4 am somos Tini. No sé por qué la abuchean tanto. Es una persona y tiene todo el derecho a emborracharse y si le pinta el karaoke fue, dejen ser”, “Canta muy mal, pobrecita”, “Cómo se notan los arreglos que le hacen en los shows...”, ”De a poco las cosas se van mostrando como son”, “Me da pena pobre chabona recibir esos abucheos, pero a su vez no me la bajes así, hermana. La party, mínimo una estrofa a lo flamenco himno Rosalía que me deje desquiciado, pero no esto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se toparon con el video.

Parte de la fiesta que vivió Tini Stoessel en Madrid

Tini Stoessel no se refirió a este momento de la noche y al día siguiente compartió una publicación de la Bresh en la que se la ve disfrutando junto a sus amigas y con parte de sus fanáticas mezcladas en el público. La noche de la artista no solo fue ese incómodo momento, a lo largo de la fiesta se mostró bailando y cantando otras canciones que puso el DJ para homenajear su presencia.

Toda esta secuencia se da en la previa a sus dos conciertos que tiene programado en España para mediados de septiembre y el resto que se realizarán en los Estados Unidos en octubre y noviembre.