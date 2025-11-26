En fotos: del look minimalista de Cande Ruggeri y el original vestido de Agustina Casanova a la salida familiar de Chechu Bonelli

LA NACION

El martes, dos días antes de su estreno comercial, Zootopia 2 tuvo su avant premiere en el DOT y muchos famosos disfrutaron por anticipado de la secuela del gran éxito de Disney. Cande Ruggeri eligió ir con Vita, su pequeña hija de dos años. Para la velada optó por un look minimalista: un jean ancho de tiro alto y un top negro
El martes, dos días antes de su estreno comercial, Zootopia 2 tuvo su avant premiere en el DOT y muchos famosos disfrutaron por anticipado de la secuela del gran éxito de Disney. Cande Ruggeri eligió ir con Vita, su pequeña hija de dos años. Para la velada optó por un look minimalista: un jean ancho de tiro alto y un top negro Gerardo Viercovich - LA NACION
Mónica Antonopulos -quien se luce en la miniserie Yiya- se distinguió con un estilo oversize cómodo pero elegante que completó con ballerinas blancas y unos lentes de marco negro
Mónica Antonopulos -quien se luce en la miniserie Yiya- se distinguió con un estilo oversize cómodo pero elegante que completó con ballerinas blancas y unos lentes de marco negroGerardo Viercovich - LA NACION
Mercedes Moran optó por los tonos tierra para su outfit y posó muy sonriente para los fotógrafos con su pequeña acompañante
Mercedes Moran optó por los tonos tierra para su outfit y posó muy sonriente para los fotógrafos con su pequeña acompañanteGerardo Viercovich - LA NACION
Chechu Bonelli convirtió la invitación en una salida familiar. Luego de atravesar una crisis personal por su separación del exfutbolista Darío Cvitanich luego de 14 años de amor, la modelo y conductora se dedica a disfrutar de los buenos momentos con sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia
Chechu Bonelli convirtió la invitación en una salida familiar. Luego de atravesar una crisis personal por su separación del exfutbolista Darío Cvitanich luego de 14 años de amor, la modelo y conductora se dedica a disfrutar de los buenos momentos con sus tres hijas: Lupe, Carmela y AmeliaGerardo Viercovich - LA NACION
Fiel a su estilo, Vicky Xipolitakis usó el decorado del film de Disney para divertirse. Además, le regaló a los fotógrafos varias postales muy originales
Fiel a su estilo, Vicky Xipolitakis usó el decorado del film de Disney para divertirse. Además, le regaló a los fotógrafos varias postales muy originalesGerardo Viercovich - LA NACION
La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig disfrutó de la película junto a sus dos hijas pequeñas. La también exdiputada de la Nación usó un jean animal print y un top que dejó al descubierto sus tatuajes
La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig disfrutó de la película junto a sus dos hijas pequeñas. La también exdiputada de la Nación usó un jean animal print y un top que dejó al descubierto sus tatuajesGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Maite Lanata también eligió el jean para la tarde de cine. En su caso, lo usó con un top y un chaleco corto superpuesto
La actriz Maite Lanata también eligió el jean para la tarde de cine. En su caso, lo usó con un top y un chaleco corto superpuestoGerardo Viercovich - LA NACION
Atenta a la temática del film, la modelo y periodista Agustina Casanova llevó un vestido corto blanco en el que se distinguió la estampa de un tigre. Junto a ella, su hija Bianca
Atenta a la temática del film, la modelo y periodista Agustina Casanova llevó un vestido corto blanco en el que se distinguió la estampa de un tigre. Junto a ella, su hija BiancaGerardo Viercovich - LA NACION
Emily Lucius se lookeó con un estilo country: la influencer y exparticipante de El hotel de los famosos llevó un minishort, una túnica, botas texanas y un sombrero de ala ancha
Emily Lucius se lookeó con un estilo country: la influencer y exparticipante de El hotel de los famosos llevó un minishort, una túnica, botas texanas y un sombrero de ala anchaGerardo Viercovich - LA NACION
Mientras se prepara para el estreno de su show Una mágica Navidad en Santa Fe, Flavio Mendoza aprovechó para compartir una tarde con su hijo Dionisio: fueron juntos a ver la segunda entrega de Zootopia. El bailarín, coreógrafo y productor teatral se decidió por un estilo cómodo y urbano
Mientras se prepara para el estreno de su show Una mágica Navidad en Santa Fe, Flavio Mendoza aprovechó para compartir una tarde con su hijo Dionisio: fueron juntos a ver la segunda entrega de Zootopia. El bailarín, coreógrafo y productor teatral se decidió por un estilo cómodo y urbanoGerardo Viercovich - LA NACION
Dionisio Mendoza se paró frente a los fotógrafos junto a su fiel compañera de eventos, Matilda Salazar. Luego compartieron la parte más divertida de la salida: la película de Disney
Dionisio Mendoza se paró frente a los fotógrafos junto a su fiel compañera de eventos, Matilda Salazar. Luego compartieron la parte más divertida de la salida: la película de DisneyGerardo Viercovich - LA NACION
Costa también fue muy bien acompañada a la función especial de Zootopia 2
Costa también fue muy bien acompañada a la función especial de Zootopia 2Gerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Manu Viale se subió a la tendencia del chaleco sastrero rayado
La actriz Manu Viale se subió a la tendencia del chaleco sastrero rayadoGerardo Viercovich - LA NACION
Alex Pelao abandonó por un rato las cocinas de Master Chef Celebrity y llevó todo su humor e histrionismo a la avant premiere de Zootopia 2
Alex Pelao abandonó por un rato las cocinas de Master Chef Celebrity y llevó todo su humor e histrionismo a la avant premiere de Zootopia 2Gerardo Viercovich - LA NACION
La médica y judoca argentina Paula Pareto, campeona mundial, feliz con Justi antes de entrar a ver Zootopia 2
La médica y judoca argentina Paula Pareto, campeona mundial, feliz con Justi antes de entrar a ver Zootopia 2Gerardo Viercovich - LA NACION
