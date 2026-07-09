Emily Ratajkowski vendió por millones de dólares sus secretos más íntimos: hombres, poder y citas compulsivas

Emily Ratajkowski dio un nuevo paso en su carrera como escritora: la modelo y actriz vendió los derechos de su próximo libro, titulado MOTHER F*CKER, a la prestigiosa editorial Penguin Press. Según trascendió, la operación se cerró por una cifra millonaria de siete dígitos, luego de una feroz puja entre 12 editoriales que se disputaron quedarse con el proyecto.

El libro nace a partir de un ensayo viral que Ratajkowski publicó en la revista The Cut, en el que relató sin filtros la etapa de citas compulsivas que atravesó tras convertirse en madre soltera. En ese texto, la modelo de 35 años reflexionó sobre el poder, los vínculos y, sobre todo, sobre el proceso de reconstruir su propia identidad después del fin de su matrimonio.

Emily Ratajowsky junto a su exmarido Sebastian Bear McClard, en 2018 Getty - Archivo

Todo comenzó cuando Ratajkowski compartió el ensayo en sus redes sociales, donde acumula cerca de 28 millones de seguidores en Instagram, invitando a sus fans a conocer lo que había aprendido sobre el poder, los hombres, el sexo y, principalmente, sobre sí misma. La publicación se viralizó rápidamente y despertó el interés inmediato de varias editoriales, que vieron en el texto material más que suficiente para un libro de memorias.

No es la primera incursión literaria de la modelo: en 2021 ya había publicado My Body, una recopilación de ensayos sobre su cuerpo, su imagen pública y su experiencia en la industria de la moda. Ahora, con MOTHER F*CKER, promete un relato todavía más íntimo y directo sobre su vida amorosa después de la separación.

Aunque en el ensayo original Ratajkowski evitó mencionar nombres propios, se espera que el libro reavive las especulaciones sobre con quiénes salió durante su etapa de soltería. Distintos medios la vincularon en ese período con figuras como Brad Pitt, Pete Davidson, Eric André, Harry Styles y Shaboozey, además de haber sido vista públicamente con Austin Butler. Ninguno de esos rumores fue confirmado por la propia modelo.

El ensayo que dio origen al libro repasa el quiebre de su matrimonio con el productor Sebastian Bear-McClard, con quien estuvo casada cuatro años y medio antes de separarse en 2022, poco después de que trascendieran versiones de infidelidad. Ratajkowski contó que la vida sexual con su entonces marido se apagó apenas seis meses después del nacimiento de su hijo, Sylvester, y que la ruptura llegó menos de un año más tarde.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski sonríen mientras asisten juntos al juego Grizzlies vs Knicks en el Madison Square Garden, en 2022 Backgrid/The Grosby Group

En el texto, la modelo describió con humor e ironía a distintos hombres con los que salió en esa etapa en Nueva York, entre ellos un galán con poca destreza para el coqueteo, un artista vegano de posturas impecables, un chef con dudas sobre su salud sexual y hasta varios músicos electrónicos. También reconoció que, antes de separarse, nunca había tenido una relación de una sola noche ni se había acostado con alguien el mismo día de conocerlo: en toda su vida adulta solo había estado con ocho personas.

Emily Ratajkowski en el desfile de 2025 de Victoria's Secret Gilbert Flores - Variety

Pese al tono desenfadado de muchas anécdotas, Ratajkowski dejó en claro que la prioridad durante ese período siguió siendo la crianza de su hijo. “Tenía reglas: nunca llegar tarde a la hora de acostarse y, básicamente, nada de pernoctar”, contó. Incluso después de una noche de salidas o de varias copas, se aseguraba de volver a casa para relevar a la niñera y estar presente cuando Sylvester se despertara temprano por la mañana.

“No disfrutaba del sexo”, admitió. Y agregó que estaba demasiado ocupada amando y cuidando a su hijo como para involucrarse de la manera que esperaba en esa nueva vida sentimental.

Emily Ratajkowski junto a su hijo, durante una celebración de Halloween Backgrid/The Grosby Group

Con el tiempo, además, admitió que aquella etapa de libertad sexual no terminó siendo tan placentera como esperaba, ya que gran parte de su energía emocional estaba puesta en la maternidad.

Penguin Press, la casa que se quedó con los derechos del libro, tiene en su catálogo a autores de la talla de Zadie Smith, Ottessa Moshfegh, Ron Chernow, Will Smith, Alice Waters, Aziz Ansari y Phil Jackson, entre otros.