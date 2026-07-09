La emoción de Eros Ramazzotti en la espectacular boda de tres días de su hija Aurora

Aurora Ramazzotti, hija del cantante italiano Eros Ramazzotti y la modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker, se casó con Goffredo Cerza tras casi diez años de relación y luego de convertirse en padres en 2023. La celebración no fue de un día: siguiendo la tendencia del “wedding weekend” que también eligió Dua Lipa recientemente, la pareja organizó tres jornadas de festejos en Sicilia, rodeada solo de familiares y amigos cercanos, entre olivos, cenas al aire libre y clima mediterráneo.

Aurora, sonriente, junto a su emocionado padre, Eros Ramazzotti

El primer encuentro fue una fiesta de bienvenida con una cena personalizada ambientada en los cítricos del Castillo Xirumi. Para esa noche, Aurora lució un diseño con escote palabra de honor blanco, con un cuerpo de tejido drapeado y una falda con bordados florales. La velada terminó convertida en pista de baile: hubo banda en vivo y la novia se animó a cantar con el micrófono en la mano, arriba de los hombros de los invitados, en escenas que recordaron el carisma escénico de su padre.

El segundo look llegó con la firma civil, el 3 de julio, en el ayuntamiento de Militello in Val di Catania. Allí Aurora optó por un vestido blanco de línea minimalista, con escote drapeado y falda asimétrica de estética boho, combinado con sandalias bajas y un pequeño tocado. El acto estuvo a cargo del alcalde local y selló legalmente el casamiento antes de que continuaran los festejos.

Uno de los looks elegidos por la novia para su gran noche

La gran ceremonia simbólica y el banquete principal se realizaron en el Castillo Xirumi Serravalle, una construcción de los siglos XVI y XVII cerca de Siracusa, reservada por completo para la ocasión. Para ese momento, Aurora reservó su vestido más espectacular: un diseño sirena off white, en tejido satinado, con escote corazón, bordados florales delicados y una abertura lateral que dejaba ver una base de encaje. Completó el look con un velo de tul, el pelo suelto con ondas naturales y zapatos con brillos. Se supo, además, que la novia le escribió y le dedicó varias canciones de amor a su marido esa noche.

El gesto más comentado fue otro: aunque su vestido principal fue un diseño de Giorgio Armani Privé inspirado en el que usó su madre para casarse con Eros Ramazzotti en 1998, Aurora decidió posar además con el vestido original de Michelle Hunziker, el mismo que la diseñó Armani hace casi tres décadas. No se trató de una réplica sino de una reinterpretación: la misma elegancia sobria, actualizada en proporciones y espíritu.

Eros Ramazzotti acompañando a su hija Aurora hacia el altar

Según trascendió, ese vestido histórico se creía perdido y reapareció durante el proceso de diseño del ajuar de Aurora, lo que terminó de darle sentido a la idea de unir a madre e hija bajo la misma casa de moda. Aurora tenía apenas dos años cuando se celebró la boda de sus padres, pero siempre convivió con la imagen de ese vestido como parte de su memoria familiar.

La marca italiana no solo vistió a la novia: Goffredo Cerza usó un esmoquin de Giorgio Armani Made to Measure, mientras que Michelle Hunziker eligió un corsé brillante combinado con pantalones color Tiffany, y Eros Ramazzotti optó por un clásico esmoquin negro. El resto de los invitados respetó un código de vestimenta formal, aunque con una recomendación práctica: usar calzado cómodo por el terreno natural del castillo. La paleta de colores elegida combinó tonos tierra con verdes, rosas, terracota y bordó.

El cantante italiano, imecable Instagram

Michelle Hunziker acompañó a su hija durante los tres días de celebraciones, mientras que Eros Ramazzotti vivió el casamiento desde un lugar especialmente emotivo. Trascendió, además, que el cantante tenía preparado un concierto privado como regalo sorpresa para los recién casados.

Los novios después de dar el sí

El primer beso de los recién casados

Con más de una década de exposición mediática por ser hija de dos de las figuras más populares de Italia, Aurora Ramazzotti construyó en los últimos años una carrera propia en televisión y redes sociales. Su casamiento con Goffredo Cerza, entre música, comida siciliana y guiños a la historia familiar, ya quedó como uno de los grandes eventos sociales del verano europeo.