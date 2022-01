En fotos: del relax de Nicolás Repetto en la playa a la cena de Guillermo Andino y María Belén Ludueña con sus parejas

Enero sigue su curso y los famosos no quieren desaprovechar el buen clima. Por eso, tanto en Punta del Este como en Mar del Plata, decidieron disfrutar de la playa, de salidas con amigos y de buena música.

Tranquilo, Nicolás Repetto dio un largo paseo matutino por la orilla del mar. El conductor se mostró relajado y tranquilo, tras el mal momento que vivió en la última semana de diciembre, cuando fue víctima de un extraño robo en su casa “La Juanita”, en José Ignacio, Uruguay. El hecho ocurrió la noche del 23 de diciembre mientras el conductor no se encontraba en la propiedad: ingresaron a la vivienda, desempotraron la caja fuerte que se encontraba en su habitación y se la llevaron.

Nicolás Repetto, de paseo por la playa Ramiro Soto

En la misma ciudad, su hija Juana, en tanto, fue sorprendida por los fotógrafos disfrutando de un distendido almuerzo familiar, junto a su esposo, Sebastián Graviotto y sus dos hijos, Toribio y Belisario

Juana Repetto y su marido, Sebastián Graviotto, en un almuerzo familiar Ramiro Soto

Instalado en Punta del Este desde fines de diciembre, Cristian Castro disfruta de todas las posibilidades que ofrece aquella ciudad uruguaya, pero no descuida el trabajo. El cantante mexicano se reunió con el compositor argentino Maxi Pardo para hablar sobre algunas ideas que tiene para su próximo disco en uno de los más exclusivos restaurantes de sushi de la zona.

Cristian Castro, entre el relax y el trabajo Ramiro Soto

Se rumorea que serán las nuevas caras del noticiero central de América. Lo cierto es que Guillermo Andino y María Belén Ludueña coincidieron en Punta del Este y decidieron disfrutar de una cena junto con sus parejas, la exmodelo Carolina Prat y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Encuentro esteño: Guillermo Andino, Carolina Prat, María Belén Ludueña y Jorge Macri Ramiro Soto

Ricky Sarkany y su esposa Graciela Papini también aprovecharon el sol y la tranquilidad de las primeras horas del día para caminar a la orilla del mar. Este es el primer veraneo de la pareja en Punta del Este tras la muerte de su hija Sofía. La joven, que se había abierto camino en el mundo de la moda, tenía 31 años y hacía pocos días había conocido a Félix, el hijo que tuvo mediante el método de subrogación de vientre.

Ricky Sarkany y su esposa, Graciela Ramiro Soto

Instalado en Mar del Plata, Fede Bal decidió acercarse hasta Playa Grande, donde Natalie Pérez brindó un set acústico con canciones de su último disco Detox. En diálogo con LA NACION, la artista se refirió a su ascendente carrera y a los rumores que recientemente la vincularon sentimentalmente con Chano Moreno Charpentier: “Él es un gran compositor, estoy muy feliz de que me haya invitado a colaborar con él. La canción no es precisamente de amor, puede ser para una familia, amigos, no sé. De Chano, ¿qué te puedo decir? Es un amigo, lo quiero mucho y está en un momento muy particular de su vida. Él es muchas cosas”.

Fede Bal asistió al show acústico de Natalie Pérez Gentileza We Prensa

“¡Al fin! #modovacaciones”, escribió Flavia Palmiero en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías en la que se la ve radiante, disfrutando del sol y la playa. La conductora, que acaba de llegar a Miami, aprovechó el posteo para promocionar, además, su marca de trajes de baño.